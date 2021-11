Google Stadia, è ora possibile unirsi alle partite degli altri giocatori senza un invito

Sono passati quasi due anni dal lancio di Google Stadia, eppure la piattaforma di cloud gaming mostra ancora qualche debolezza, almeno per quanto concerne le sue funzionalità: mancano ancora molte feature basilari, presenti invece nella maggioranza dei servizi di gioco attualmente disponibili. Per fortuna, il colosso di Mountain View ha 'silenziosamente' aggiornato Stadia introducendo una di quelle funzionalità ritenute essenziali, ovvero la possibilità di partecipare alla partita di un altro giocatore senza dover attendere un invito.

Stadia: giocare in compagnia è diventato più semplice

Google ha aggiornato il sito dedicato al supporto tecnico di Stadia introducendo una nuova pagina. Qui leggiamo che titoli multiplayer come il più recente Far Cry 6 permettono ai giocatori di partecipare alle sessioni di gioco di altri utenti senza dover ricevere un invito.

Parliamo di una funzionalità che, ricordiamo, è presente da anni sulle console PlayStation e Xbox, così come sulla maggior parte dei client PC. Attenzione però: come specifica Google, questa feature è disponibile solo per alcuni giochi ed "è disattivata per impostazione predefinita". Prima di poter partecipare alle partite degli altri utenti occorrerà dunque visitare le impostazioni di Stadia e modificare le opzioni legate alla privacy dell'account.

La guida rilasciata da Google elenca i pochi passaggi necessari per l'attivazione della feature:

Visita le impostazioni sulla privacy Attiva l'opzione nella sezione 'Le tue attività' > 'Gioco attuale' Per cambiare le persone che possono partecipare ai giochi dal tuo profilo, scegli 'Tutti i giocatori' o 'Amici'.

"Solo i giocatori che fanno parte del gruppo selezionato potranno partecipare al tuo gioco", spiega Google. Seguendo la stessa procedura è possibile disattivare nuovamente l'opzione e modificare la privacy, selezionando le voci 'Solo tu' o 'Privato' nel menu a discesa. Kyle Bradshaw di 9to5google segnala che questa nuova funzionalità è già disponibile nell'app di Stadia per Android: è stata introdotta dall'aggiornamento 3.41, scaricabile ora dal Play Store.

Come anticipatovi, è Far Cry 6 il primo gioco a supportare la nuova feature dedicata al multiplayer online, ma molti altri titoli consentiranno ai giocatori di unirsi alle partite dei propri amici senza inutili e fastidiose attese. Uno di questi potrebbe essere Riders Republic, ora disponibile nel negozio di Stadia con una versione di prova gratuita dalla durata di 2 ore.