Situazione console su Amazon: Xbox Series S e X a ottimi prezzi, PlayStation 5 disponibile su invito

Xbox Series S e Series X sono disponibili su Amazon e a ottimi prezzi! Se interessati, conviene acquistarle subito, perché soprattutto la Series X è soggetto a esaurimento rapidamente.

Ricordiamo che sotto la scocca di Xbox Series X troviamo un potente SoC progettato con la collaborazione di AMD: parliamo di un processore con 8 core Zen 2 personalizzati che lavorano a 3,8 GHz in single thread - oppure 3,66 GHz con SMT. La CPU è affiancata da una GPU basata su architettura RDNA 2, anch'essa personalizzata, grazie alla quale Series X può raggiungere i suddetti 12 TFLOPS. Presente anche il supporto al ray tracing accelerato via hardware.

Oggi in offerta anche le cuffie Microsoft per XBox.

Nel caso di PlayStation 5, vista la scarsa disponibilità della console, invece, bisogna ricorrere alla funzione "Richiedi invito", che permette di ottenere una possibilità di acquistare articoli con alta domanda e disponibilità limitata, adattandosi particolarmente bene soprattutto per quei prodotti introvabili. In Italia, quindi, non poteva che debuttare con PlayStation 5, nello specifico nell'edizione bundle con Horizon Forbidden West.

Dopo aver premuto sul pulsante "Richiedi invito" visualizzerete il seguente messaggio: "Invito necessario! Successivamente verificheremo il tuo account. L'invito dipende da diversi fattori, quindi non è possibile prevedere i tempi di attesa. Se sarai invitato, riceverai un'e-mail con un link valido per 72 ore."

Parliamo di un servizio gratuito che non richiede Amazon Prime e che non comporta alcun obbligo: anche se verremo selezionati, potremo sempre recedere dall'acquisto. Amazon verificherà che il cliente che richiede l'invito sia reale e non un bot, e successivamente manderà un'email per la conferma.

