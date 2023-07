Simon the Sorcerer Origins, nel 2024 ritornerà l'iconica avventura grafica

A trent'anni dall'uscita del primo capitolo, la leggendaria saga point-and-click di Simon the Sorcerer è pronta a tornare con un prequel interamente sviluppato in Italia. Simon the Sorcerer Origins, questo il titolo del nuovo capitolo, sarà disponibile nel 2024 - quindi in ritardo rispetto agli annunci precedenti - per PC e console ed è firmato da Smallthing Studios, software house italiana fondata nel 2018 da Massimiliano Calamai e Stefano Campo dall’Orto

Ambientato poco prima degli eventi narrati nel primo Simon the Sorcerer, il gioco promette di raccontare le origini dell'iconico protagonista, qui ritratto da giovane in un mondo pieno di magia. La storia segue le avventure di un ragazzo irriverente che si ritrova improvvisamente catapultato in un regno incantato, tra rompicapi da risolvere e personaggi bizzarri da incontrare. Del gioco è stato pubblicato, in queste ore, anche un nuovo teaser trailer.

Dal punto di vista dello stile grafico, Simon the Sorcerer Origins si presenta con un look completamente ridisegnato, pur mantenendo l'anima tipica della serie. I fondatori di Smallthing Studios dichiarano di essersi ispirati al grande classico anni '90, ma allo stesso tempo di aver voluto innovare sia dal punto di vista artistico sia da quello ludico. Le animazioni sono state infatti create a mano con un tratto moderno, così come l'interfaccia di gioco potrà essere utilizzata sia in stile classico punta e clicca che con controlli diretti. L'intento è quello di accontentare i fan di vecchia data, ma anche attirare una nuova generazione di giocatori.

Sviluppato da un team interamente italiano con l'etichetta Leonardo Interactive, Simon the Sorcerer Origins rappresenta un ambizioso progetto che mira a far rinascere un grande classico videoludico attraverso una sapiente commistione tra nostalgia e innovazione. I fan possono aspettarsi un tuffo nella nostalgia unito a meccaniche di gioco modernizzate, mentre i neofiti potranno scoprire un pezzo di storia del gaming in una nuova veste grafica accattivante. Nella colonna sonora di Simon the Sorcerer Origins sarà presente anche un brano di Rick Astley, celebre cantautore inglese divenuto una vera icona pop negli anni '80.

La sua partecipazione testimonia come il nuovo capitolo della saga punti a un respiro internazionale, con una localizzazione prevista in oltre 10 lingue. Il lancio avverrà nel 2024 su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, sia in formato digitale che fisico.