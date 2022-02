Sifu: pochissimi giocatori sono in grado di superare il secondo livello

Questo gioco d'azione in terza persona con gameplay da picchiaduro è subito diventato famoso per il suo elevatissimo livello di difficoltà. Uscito la scorsa settimana, Sifu è ambientato in una moderna città cinese e segue la storia di un giovane studente di Kung Fu in cerca di vendetta, sulle tracce di chi ha ucciso la sua famiglia.

Sifu: solo il 34% dei giocatori supera il secondo livello

Andando ad esaminare i dati sui trofei conseguiti dai giocatori, in particolare si può scoprire come solo pochi di loro siano riusciti a superare il secondo livello. Mentre il Prologo è stato portato a termine dal 97% dei giocatori che lo hanno affrontato (perché non si può morire) e il primo livello dall'82%, solamente il 34% dei giocatori è riuscito a completare il secondo livello. Una differenza fin troppo marcata che evidenzia un disequilibrio nel livello di difficoltà del gioco.

La percentuale di chi ha superato il livello 3 risulta poi dimezzata rispetto a quella dei giocatori che hanno completato il secondo livello, mentre solo il 6% dei giocatori ha sconfitto il boss finale e solo l'1% ha "platinato" il gioco. Naturalmente, visto che Sifu è stato rilasciato da pochissimo, queste ultime percentuali lasciano il tempo che trovano, per ora, mentre rimane molto significativa quella dei giocatori che hanno superato il secondo livello.

In un'intervista su Twitch, il co-fondatore della software house che ha sviluppato Sifu, Pierre Tarno, ha detto che altre opzioni di accessibilità, che prevedono un livello di difficoltà più basso, saranno aggiunte dopo il lancio. Inizialmente, invece, Tarno aveva detto che Sifu sarebbe stato privo di opzioni per regolare il livello di difficoltà allo scopo di "sfidare i giocatori e incoraggiarli a imparare, migliorare e adattarsi".

Sifu è un gioco di combattimento brillante e con molti tratti innovativi, condito da un comparto grafico che non lascia indifferenti. Richiede molta pazienza per poter essere affrontato nel migliore dei modi, ma poi si rivela decisamente gratificante. È stato sviluppato dalla francese Slocap già artefice di Absolver. Ulteriori dettagli si trovano su Epic Games Store.