Si torna nel Commonwealth: arriva l'aggiornamento next-gen di Fallout 4, anche per Xbox One e PS4

Con un post sul sito dedicato al titolo post-apocalittico, Bethesda ha annunciato la data di rilascio per l'aggiornamento next-gen di Fallout 4. L'appuntamento è il 25 aprile, giorno in cui sia gli utenti PC che quelli console potranno scaricare il nuovo update che introduce diversi miglioramenti e contenuti del Creation Club.

Innanzitutto, dopo tanta attesa, gli utenti PlayStation 5 e Xbox Series X|S avranno un'applicazione nativa per le proprie console, ovvero una versione del gioco ottimizzata per l'attuale generazione. Questo consentirà loro di accedere anche alle due modalità grafiche disponibili: Qualità e Prestazioni. I giocatori console potranno accedere a una nuova esperienza fino a 60 fps e con una risoluzione più alta.

Per quanto riguarda gli utenti ancora legati alla passata generazione di console, seppur l'impatto visivo non cambierà, potranno aspettarsi miglioramenti sul fronte della stabilità. Inoltre, l'aggiornamento include numerose correzioni alle missioni.

Non sono stati lasciati indietro i giocatori PC. D'altronde, molto è cambiato anche per la piattaforma Windows rispetto al lontano 2015, anno in cui è stato rilasciato il gioco. Con il nuovo aggiornamento, Fallout 4 abilita il supporto ai monitor ultra wide e offrirà maggiore stabilità, oltre a correzioni al Creation Tool e missioni aggiornate. Ma non è tutto: chi ancora non possedesse il gioco, potrà acquistare l'edizione completa dall'Epic Games Store.

Infine, i giocatori avranno accesso ad alcuni contenuti inediti, tra cui una missione completamente nuova: Echi del Passato. Nella nuova quest gli abitanti del vault dovranno fermare l'Enclave dal diffondere la propria ideologia nel Commonwealth. Insieme alla missione, saranno aggiunti anche nuovi oggetti del Creation Club rilasciati in precedenza. Per tutte le informazioni, vi rimandiamo direttamente al sito di Fallout.