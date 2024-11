Shuhei Yoshida, uno degli uomini più importanti della storia di PlayStation, lascia Sony

Una notizia che colpirà al cuore gli appassionati del mondo PlayStation: Shuhei Yoshida, uno degli uomini più importanti nelle fasi più delicate della storia del brand, ha annunciato il suo addio a Sony tramite un'intervista pubblicata sul PlayStation Blog.

Yoshida è stato il presidente dei Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios (ora PlayStation Studios) dal 2008 al 2019, una supervisione che ha portato allo sviluppo di titoli iconici come The Last of Us, Horizon Zero Dawn e God of War. Prima ancora, nel 1993, aveva fatto parte del team capitanato da Ken Kutanagi, colui che è considerato come "il padre di PlayStation", assegnato alla realizzazione della prima storica console del brand.

Dal 2019, Yoshida ha assunto un nuovo ruolo focalizzato sul supporto agli sviluppatori indipendenti, e ha dimostrato il suo impegno per l'innovazione e la creatività nel settore. È un promotore appassionato di giochi indie, anche perché si è dedicato ad ampliare le opportunità degli studi più piccoli di pubblicare titoli su piattaforme PlayStation. Conosciuto per la sua vicinanza ai fan e il suo stile comunicativo diretto e amichevole, Yoshida è diventato una figura di riferimento nel mondo videoludico.

"Lascio Sony Interactive Entertainment il 15 gennaio 2025... è un po' come annunciare la data di lancio di un nuovo gioco, cosa che non facevo da tanto tempo" ha detto Shuhei Yoshida nell'intervista. "Sono con PlayStation dall'inizio, e questo è il mio 31° anno con PlayStation. Quando ho raggiunto i 30 anni in azienda, ho pensato: forse è il momento di voltare pagina. Sai, l'azienda sta andando benissimo. Amo PS5, amo i giochi che stanno uscendo su questa piattaforma. Abbiamo nuove generazioni di dirigenti che rispetto e ammiro. E sono così entusiasta per il futuro di PlayStation".