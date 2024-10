Shinobi: uno dei videogiochi memorabili degli anni '80 avrà un film

Un adattamento cinematografico della serie Shinobi di Sega è in lavorazione presso Universal, come hanno cominciato a riferire alcune testate cinematografiche e videoludiche

Come riferisce Deadline, il film di Shinobi sarà diretto da Sam Hargrave, meglio conosciuto come regista di Extraction, un film originale Netflix. Parliamo di una delle serie di videogiochi degli anni '80 più apprezzate dai giocatori, con il mitico ninja moderno Joe Musashi. Come sanno i giocatori con qualche anno in più sulle spalle, questo iconico personaggio diventò una delle figure di spicco del mondo Sega insieme a Sonic the Hedgehog e Alex Kidd.

Sega ha deciso di produrre un film di Shinobi sulla scia del successo raccolto dai due Sonic, una serie destinata a diventare una trilogia con il terzo capitolo che vedrà Keanu Reeves nel ruolo di Shadow the Hedgehog. È in fase di sviluppo anche un adattamento cinematografico del gioco di combattimento Eternal Champions, sempre di Sega, con lo scrittore della trilogia di Jurassic World, Derek Connolly, incaricato della sceneggiatura.

Il film Shinobi sarà scritto, invece, da Ken Kobayashi (Sunny, Move On), mentre Universal è dietro la produzione, forte del successo ottenuto con altre trasposizioni dal mondo dei videogiochi, ovvero Super Mario Bros. Il Film di Nintendo e Five Nights at Freddy's di Blumhouse. Super Mario Bros. Il Film 2 è già in lavorazione, con la promessa di combinare personaggi dei vecchi Super Mario con figure completamente nuove.

Shinobi non arriverà solo al cinema, ma tornerà anche come videogioco. Un nuovo capitolo principale della serie è infatti in lavorazione, insieme al ritorno di altri classici del produttore giapponese come Jet Set Radio, Golden Axe e Crazy Taxi.

La serie di videogiochi Shinobi era particolarmente amata dai giocatori per il suo gameplay frenetico, dove i giocatori devono sconfiggere ondate di nemici utilizzando tecniche ninja che prevedono lo shuriken, la spada, e poteri speciali come la "magia ninja". La combinazione di combattimento corpo a corpo e a distanza, insieme a una difficoltà molto elevata, è uno dei marchi distintivi di Shinobi.

Memorabile è anche Shadow Dancer, un videogioco uscito nel 1989 e appartenente all'immaginario di Shinobi. In questo gioco, il personaggio principale (che è il figlio di Joe Musashi, o Joe stesso a seconda delle versioni) ha un cane fedele che lo aiuta a combattere i nemici e rende il gameplay piuttosto unico rispetto al titolo originale.

Shinobi III: Return of the Ninja Master del 1993, poi, è considerato uno dei migliori titoli della serie, con grafica migliorata e un gameplay fluido, mentre nel 2002 sarebbe arrivato un reboot della serie su PlayStation 2 con un approccio più moderno e grafiche 3D. Nightshade/Kunoichi del 2003 è un sequel diretto del gioco del 2002, con una protagonista femminile chiamata Hibana.

Shinobi ha lasciato un'importante eredità nel mondo dei videogiochi, influenzando molti titoli futuri nel genere action. E voi, avete mai giocato a qualcuno di questi titoli?