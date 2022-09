Shadow, il cloud computing per i gamer: il servizio è ora disponibile in Italia

Grazie alla potenza delle schede video e dei processori di ultima generazione, il PC rappresenta la piattaforma ideale per ottenere il meglio dai propri giochi. Non tutti, però, possono permettersi la spesa richiesta per una macchina di fascia alta. È qui che entra in gioco Shadow, compagnia che offre le sue soluzioni di cloud computing per consentire a chiunque di giocare al massimo delle prestazioni - senza dover possedere un computer. Il servizio è ora disponibile in Italia.

Shadow PC: come giocare su PC tramite il cloud

Guidata da Octave Klaba, fondatore di OVHcloud, Shadow ha recentemente tenuto il suo primo keynote (Shadow Spotlight) per presentare la sua ambiziosa strategia. La missione dell'azienda è quella di ripensare e liberare il nostro modo di sperimentare la tecnologia personale, obiettivo che promette di raggiungere puntando tutto sull'accesso remoto e, dunque, sul cloud.

La prima offerta proposta ai consumatori risponde al nome di Shadow PC: al costo di un abbonamento mensile, gli utenti ottengono l'accesso a un PC situato in un data center; PC che potrà essere utilizzato per giocare sfruttando le elevate prestazioni hardware. Ci si potrà connettere dal proprio computer, dallo smartphone, dal tablet o da una smart TV.

Qual è la differenza tra Shadow PC e i più popolari servizi di cloud gaming, quali Google Stadia, Amazon Luna e GeForce NOW? Semplicemente, oltre a poter installare Steam per accedere alla propria libreria, gli utenti abbonati a Shadow PC potranno far girare qualsiasi altra applicazione compatibile con Windows - da Excel a Word, passando per programmi più esigenti come Photoshop e Premiere.

Come dicevamo, Shadow PC è disponibile da oggi in altri paesi europei, tra cui l'Italia. I primi clienti italiani che si abboneranno al servzio potranno usufruire di uno sconto Early Birds, disponibile in quantità limitate: il costo equivale a 5 euro al mese. Specifichiamo che, normalmente, l'abbonamento mensile a Shadow PC costerebbe 29,99 euro.

Power Upgrade: CPU EPYC e GPU GeForce RTX a portata di cloud

Shadow PC è stato lanciato originariamente nel 2016, ma solo di recente la compagnia ha potuto rinnovare il suo servizio con un piano aggiornato. Aggiungendo 14,99 euro alla spesa prevista dall'abbonamento mensile, gli utenti potranno accedere al Power Upgrade.

Questo piano propone l'accesso a un PC 'high-end', basato su componenti di fascia alta. Il cuore pulsante di questa macchina è una CPU AMD EPYC 7543P (4 core, 8 thread), affiancata da 16 GB di memoria RAM e da una scheda video di ultima generazione, che può essere una NVIDIA GeForce RTX 3070 o una scheda equivalente dedicata ai professionisti.

Il Power Upgrade verrà distribuito 'a lotti' a partire dal 26 ottobre. Non è previsto nessun sistema di coda: a seconda della disponibilità, il piano apparirà sul sito ufficiale di Shadow e potrà quindi essere attivato dagli utenti abbonati a Shadow PC.