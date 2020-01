Sensible World of Soccer 2020: disponibile gratuitamente l'update per il classico gioco di calcio

Pixel spigolosi, immediatezza, partite serrate, un ampio database e la modalità carriera con la campagna acquisti: sono tanti gli elementi che consegnano Sensible Soccer alla storia. Alcuni non riescono proprio a dimenticarlo, anche perché il gioco è "invecchiato bene", come si dice, essendo ancora oggi molto divertente da giocare.

La pensano così anche i ragazzi di SensibleSoccer.de, che ne hanno rilasciato una versione riveduta e corretta, con tanto di database di squadre e calciatori aggiornato alla stagione attuale. Sensible World of Soccer 2020 è scaricabile per PC e addirittura per Amiga al link appena segnalato. Si applica a una versione qualsiasi di SWOS già installata sul sistema, la quale è obbligatoria per poter accedere all'update. Se non avete nessun gioco della serie potete acquistarlo per pochi euro da GOG.com.

SWOS 2020 comprende 2500 team di calcio e 26 mila calciatori, e il tutto è aggiornato alla stagione che stiamo attualmente vivendo. Fra le aggiunte, funzioni di salvataggio più moderne e supporto ai gamepad USB, anche se, a nostro modo di vedere le cose, Sensible Soccer andrebbe giocato con la tastiera e con il tasto "Ctrl" sinistro, con cui si può fare qualsiasi tipo di giocata.

A livello di equilibri di gioco, rimane il mitico Sensible Soccer, con visuale a volo d'uccello e sagome dei calciatori quanto più stilizzate. Se volete rifare un tuffo nel passato, in questa pagina avete tutti i link necessari a farlo!