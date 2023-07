Secretlab: la novità della collezione League of Legends è la TITAN Evo dedicata a Jhin

Dopo le ultime proposte a tema Diablo IV e Valorant, Secretlab continua a decorare la sua TITAN Evo 2022 con i colori e le icone dei videogiochi del momento. La novità del momento è tutta dedicata a League of Legends, altro titolo di Riot Games che vanta una collezione personalizzata all'interno del catalogo Secretlab: al momento è possibile trovare una decina di modelli ispirati ai Campioni più amati del roster, tra cui Jinx, Viego, Miss Fortune, Yasuo, Akali e molti altri.

Ecco dunque che un altro Campione di LoL guadagna la sua sedia da gaming personalizzata: è Jhin, criminale meticoloso che "vede la morte come un'opera d'arte".

Secretlab: ecco la TITAN Evo Jhin Edition

"Un'opera d'arte che esige la perfezione", così Secretlab presenta la nuova TITAN Evo Jhin Edition. La sedia da gaming omaggia Jhin, replicando i colori e i simboli che caratterizzano il personaggio di League of Legends. La similpelle ibrida Secretlab NEO sfoggia un design unico, realizzato appositamente per questa edizione limitata: troviamo infatti un'elegante finitura spazzolata che rievoca le pieghe del mantello di Jhin e sulla quale è stata ricamata una rosa.

Sulla parte frontale dello schienale c'è il volto mascherato di Jhin, con accenti grigi e dorati. Lo stesso colore dorato copre le 'ali' della TITAN Evo e separa gli elementi grigi realizzati in similpelle da quelli marroni, per i quali è stata invece utilizzata una pelle scamosciata molto piacevole al tatto.

La Jhin Edition della sedia TITAN Evo è già disponibile all'acquisto sullo store ufficiale di Secretlab. Il modello in edizione limitata - che, di base, ha un prezzo superiore rispetto alle varianti 'tradizionali' - è venduto a 674 euro nella taglia Regular e a 724 euro nella taglia XL.

Nella nostra recensione avevamo promosso la TITAN Evo per l'intuitiva esperienza di montaggio, per le nuove feature introdotte con la gamma del 2022 - tra cui il supporto lombare L-ADAPT - e per l'ottima scelta dei materiali, che ben si sposano con i design personalizzati di ogni modello. Peccato solo per i prezzi, ancora fuori portata per molti utenti.