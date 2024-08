Secret Level: presentata una nuova serie Prime Video che celebra il mondo dei videogiochi

In un'epoca in cui il confine tra intrattenimento tradizionale e gaming si fa sempre più labile, Amazon ha annunciato l'arrivo di una nuova serie TV antologica dedicata ai videogiochi.

S'intitola Secret Level è debutterà a fine anno su Prime Video. La produzione si propone di celebrare l'universo videoludico attraverso 15 storie autoconclusivi, ciascuno dei quali ambientato in uno scenario tratto da altrettanti franchise di grande successo.

Un progetto ambizioso dagli autori di Love, Death & Robots

Dalle vaste ambientazioni di Warhammer 40.000 all'iconico stile 'retro' di PAC-MAN, passando per l'azione frenetica di Unreal Tournament e l'epica fantasy di Dungeons & Dragons. Secret Level si pone l'obiettivo di rappresentare fedelmente, ma con un approccio adulto e sperimentale, alcuni dei mondi virtuali che negli anni hanno conquistato milioni di appassionati in tutto il mondo.

La nuova serie antologica è stata partorita dalle stesse menti visionarie che hanno dato vita a Love, Death & Robots - che riporta invece l'etichetta di Netflix. Prodotta da Amazon, Secret Level non celebrerà solo i franchise più noti della storia del gaming, ma anche alcune IP più 'giovani'. Nel trailer di presentazione, mostrato poche ore fa durante la Opening Night Live della Gamescom, fanno la loro comparsa Concord, Exodus, New World e persino il MOBA Honor of Kings.

Per offrire una visione più chiara e un piccolo assaggio della sua serie, Amazon ha diffuso l'elenco completo dei 15 episodi che comporranno la prima stagione di Secret Level:

Armored Core

Concord

Crossfire

Dungeons & Dragons

Exodus

Honor of Kings

Mega Man

New World: Aeternum

PAC-MAN

PlayStation (basato sui personaggi più famosi del brand)

Sifu

Spelunky

The Outer Worlds

Unreal Tournament

Warhammer 40,000

In merito all'episodio dedicato ai giochi di PlayStation, nel trailer della Opening Night Live abbiamo intravisto le figure di Kratos e Jin Sakai, protagonisti rispettivamente di God of War e Ghost of Tsushima. Non escluderemmo la comparsa di altre 'mascotte' di Sony, come Astro Bot - che ritorna su PlayStation il prossimo settembre - o magari Aloy (Horizon).

Secret Level debutterà ufficialmente il 10 dicembre in esclusiva su Prime Video.