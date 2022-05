SCUF Reflex: controller per PS5 configurabile in ogni aspetto

SCUF Reflex ripropone le caratteristiche dell'Instinct Pro da noi recensito: mentre il precedente era indirizzato a Xbox, questa volta il pubblico di riferimento è quello di PS5 (ma entrambi funzionano anche su PC). L'obiettivo è di non perdere le peculiarità dell'apprezzato controller DualSense della nuova console di Sony e, contemporaneamente, mettere a disposizione dei giocatori più impegnati una soluzione che possa sposarsi bene con il mondo del gaming competitivo, offrendo tutta la versatilità che serve.

Il nuovo Reflex è disponibile in tre modelli: Reflex, Reflex Pro e Reflex FPS. Quest'ultimo è indirizzato specificamente agli sparatutto competitivi con i due grilletti che restituiscono un feedback sorprendentemente simile a quello dei pulsanti del mouse, come abbiamo visto nella già menzionata recensione. Reflex Pro, invece, offre la massima escursione dei grilletti, come il DualSense originale, riproponendo la tecnologia di vibrazione aptica. Purtroppo, mentre Instinct Pro permette di passare da una modalità all'altra sullo stesso gamepad (tramite un selettore) nel caso di PS5 questo non è possibile per una questione di licenze e di complessità di funzionamento dei grilletti. Quindi su un singolo gamepad una modalità esclude l'altra.

Reflex è invece la versione completamente personalizzabile. Tramite un tool di configurazione online si può scegliere fra 32 colori per la scocca, impostare il colore del touchpad, dei tasti, degli analogici, degli anelli sotto questi ultimi, dei grilletti e dei dorsali, del D-pad, dei pulsanti Create/Options e del pulsante Home. Non solo, si può scegliere il tipo di funzionamento dei grilletti fra i due disponibili come abbiamo detto prima, così come fra due forme e due altezze per gli analogici, che possono essere bassi o alti, concavi o convessi.

A prescindere dalle opzioni di personalizzazione, tutti i controller di SCUF offrono il sistema di controllo brevettato con quattro palette posteriori rimovibili e programmabili con la semplice pressione di un pulsante e impugnatura antiscivolo. Questi due elementi conferiscono un valore aggiunto non indifferente ai controller SCUF, permettendo le prestazioni da eSport per cui sono stati congegnati.

In questo modo si potrà avere tra le mani il proprio gamepad dei sogni, con conseguente stupore quando arriva concreto tra le proprie mani. A un costo, però, visto che SCUF Reflex di base (in nero) costa 219,99€, mentre per Reflex Pro servono 239,99€ e per Reflex FPS 269,99€. Nel caso della versione di base il prezzo cresce per ogni personalizzazione: 14,99€ per il colore della scocca, 7,99€ per il colore degli analogici, 44,99€ per implementare il grilletto Instant, e così via.

I gamepad SCUF Reflex non sono per tutti i giocatori, ma per chi ama giocare in maniera professionale conferiscono un valore aggiunto importante, abilitando quella flessibilità che è necessaria per ottenere la migliore prestazione. Si pensi alla possibilità di poter disabilitare l'effetto di vibrazione o alle palette ergonomiche configurabili, poste in maniera strategica per poter essere raggiunte il più velocemente possibile. Anche la superficie posteriore antiscivolo è un game changer che, dopo averla provata, rende molto difficile tornare indietro.