Samsung: i videogiochi promuovono amicizie reali. Lo conferma il Gaming Relationship Report 2023

Uno studio condotto a livello europeo da Samsung Electronics rivela come per una fetta consistente di videogiocatori il gaming online costituisca una piattaforma di socializzazione dove stringere amicizie reali.

Stando ai risultati del Gaming Relationship Report 2023, sondaggio che ha coinvolto 7.500 gamer in 5 paesi del Vecchio Continente, il 49% dei videogiocatori italiani considera il gioco in rete un’occasione di incontro con altri appassionati, all'interno della quale sviluppare relazioni autentiche.

In particolare, ben il 30% dei gamer del nostro Paese ha stretto amicizie concrete giocando online con altri utenti. Risultati simili emergono anche dagli altri paesi analizzati, con Germania, Regno Unito e Spagna che mostrano interazioni sociali diffuse tra giocatori, indice di come il gaming sia ormai riconosciuto come strumento per creare legami oltrepassando confini geografici e differenze culturali.

L'indagine evidenzia inoltre come siano soprattutto i giovani tra 18 e 24 anni (73% in Italia) a sfruttare maggiormente la dimensione sociale del videogioco, con oltre la metà dei giocatori under 35 che stringe amicizie nate online anche nella vita reale.

Per molti il gaming rappresenta ormai un'opportunità di crescita personale, con 1 giocatore su 5 che va più fiero dei successi ottenuti nei videogiochi rispetto a quelli scolastici o lavorativi. In Italia, in particolare, il 29% dei gamer dichiara di sentirsi più parte di una community grazie al gaming.

Nonostante sia soprattutto un passatempo ricreativo, ben 3 milioni di italiani sarebbero disposti a ricevere una formazione specifica per migliorare le proprie abilità nel gioco, con i giovani tra 18 e 24 anni maggiormente interessati. Un terzo degli intervistati afferma anche che il gaming ha contribuito a rafforzare la propria autostima e competenze sociali.

In conclusione, lo studio Samsung dimostra come sempre più il gaming venga vissuto non più come un'esperienza solitaria, ma come uno strumento di socialità e di sviluppo personale. Uno sbalorditivo 93% delle persone tra i 18 e i 44 anni ha sperimentato il gaming almeno una volta nella vita e l'83% di esse continua ancora a giocare

assiduamente.