Safer Internet Day 2024: le iniziative di Sony per il gaming sicuro e accessibile

Oggi, martedì 6 febbraio, si celebra il 21° Safer Internet Day (SID), la giornata mondiale dedicata alla sensibilizzazione dei minori all'utilizzo sicuro e responsabile di internet e dei nuovi media.



Tra le grandi aziende che promuovono il SID c'è anche Sony Interactive Entertainment, colosso che si cela dietro l'iconico brand PlayStation. Con un post pubblicato sul suo blog ufficiale, la compagnia giapponese celebra i progressi compiuti nell'ambito della sicurezza e ricorda quali sono le iniziative messe in atto per garantire agli utenti un ambiente di gioco sicuro e accessibile.

Sony Interactive Entertainment celebra il SID 2024

La strategia di SIE legata alla sicurezza online si poggia su tre pilastri: l'esecuzione di un codice di condotta più comprensibile, una moderazione umana specializzata per una community positiva e l'offerta di diverse soluzioni destinate ai giocatori.

"Il nostro Codice di Condotta funge da guida per i giocatori per garantire una comunità di gioco sana su PlayStation Network (PSN) [...]", spiega Sony Interactive Entertainment nel comunicato ufficiale diramato poche ore fa. "Incoraggiamo tutti i nostri giocatori a dedicare, periodicamente, del tempo alla consultazione del Codice di Condotta e delle politiche contro l'incitamento all'odio, per capire quali comportamenti di gioco risultano accettabili".

Parlando di moderazione, questa consiste nel determinare se i contenuti segnalati dai giocatori violino il Codice di Condotta di Sony - che a quel punto potrà prendere provvedimenti appropriati. I team dell'azienda procedono dunque con l'analisi delle segnalazioni, passando per i messaggi, i profili e anche per le chat vocali. "Tutte le azioni intraprese sugli account vengono eseguite solo dopo la verifica del contenuto da parte di un moderatore umano, e sono sempre comunicate all’utente: tra queste, rientrano anche sospensioni temporanee o permanenti".

Gli utenti possono anche agire in maniera autonoma attraverso l'utilizzo di alcuni strumenti abilitati da Sony: possono quindi bloccare o 'mutare' un altro utente - o, all'occorrenza, procedere direttamente con la segnalazione. Sulle piattaforme di SIE non mancano funzioni di parental control, con cui i genitori possono personalizzare le impostazioni del PSN per i propri figli.

"Mentre il Safer Internet Day viene celebrato solo una volta all'anno, il mondo online è perennemente attivo. [...] Solo con l'impegno di tutti i giocatori possiamo continuare a creare e mantenere un luogo positivo in cui giocare", conclude SIE sul suo blog.