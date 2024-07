ROG Ally X è disponibile da oggi a 899: tante novità per la console portatile Windows

La nuova ROG Ally X di ASUS è un solido update della ROG Ally originale: storage, memoria, batteria e joystick si migliorano per offrire un'esperienza di gioco superiore. Il tutto in un nuovo colore nero richiesto dagli appassionati.

ASUS ha annunciato la disponibilità a partire da oggi di ROG Ally X, versione migliorata della console portatile Windows 11. ROG Ally X è basata sullo stesso processore AMD Ryzen Z1 Extreme della soluzione già sul mercato, ma si differenzia per alcune specifiche tecniche chiave.

"ROG Ally X nasce dall'ascolto dei feedback degli utenti" ci ha spiegato ASUS in un recente incontro. Scocca di colore nero a parte, comunque un cambiamento rispetto al bianco della Ally, Ally X presenta una nuova unità SSD da 1 TB in formato M.2 2280, quindi quello tradizionale, rispetto all'M.2 2230 da 512 GB dell'Ally originale.

Oltre allo storage, ASUS ha aumentato la memoria a bordo, passando da 16 GB LPDDR5-6400 a 24 GB di RAM LPDDR5X-7500 per maggiori prestazioni in gaming e non solo.

Un altro cambiamento riguarda la batteria da 80 Wh, il doppio della capacità del modello precedente, un aspetto che tuttavia non ha influenzato molto il peso della console, di solo 70 grammi maggiore rispetto alla ROG Ally originale (678 grammi in totale).

Il peso, però, non è fine a sé stesso: ASUS ha colto l'occasione per rivedere la distribuzione del peso per centrarla sul punto in cui pollice e indice impugnano il dispositivo. In questo modo il dispositivo risulta più leggero di quanto il suo peso di lascerebbe intendere, garantendo portabilità e gioco confortevole.

ROG Ally X presenta uno chassis ridisegnato con impugnature leggermente più profonde e una forma più arrotondata per migliorare il comfort durante l'utilizzo. I pulsanti e le levette sono disposti in un angolo leggermente più ergonomico, con un'inclinazione dei grilletti che ne facilita la pressione. Anche i pulsanti macro sul retro sono più piccoli, per ridurre le pressioni accidentali pur mantenendoli facilmente accessibili.

I joystick sono stati sostituiti con dei nuovi molto più resistenti, con una durata di vita di 5 milioni di cicli, molle più rigide per una risposta più familiare ai giocatori di controller di vecchia data. Anche il D-Pad è stato migliorato, con un input più preciso in otto direzioni per i giochi di combattimento e i retro game.

Seguendo una richiesta dei giocatori, ASUS ha rimosso la porta XG Mobile per sostituirla con due porte USB-C, una delle quali è compatibile con Thunderbolt per un'ampia interoperabilità con dock e GPU esterne di terze parti.

Infine, a fronte dei numerosi cambiamenti hardware, ROG Ally X integra nuove ventole più piccole del 23%, ma che utilizzano pale più sottili del 50% per migliorare il flusso d'aria. Due nuovi tunnel nell'alloggiamento della ventola dirigono l'aria verso l'alto e verso una terza presa d'aria di scarico sul bordo superiore della ROG Ally X.

Questa nuova soluzione termica fornisce il 24% in più di volume d'aria da spingere attraverso il dispositivo, raffreddando non solo i componenti interni ma anche il touchscreen, che mantiene una temperatura fino a 6°C inferiore.

In combinazione con Armoury Crate SE 1.5, che presenta una nuova libreria di giochi personalizzabile e aggiornamenti di sistema unificati, ROG Ally X è disponibile da oggi al prezzo di 899€ su ASUS e-shop e ASUS Gold Store. Sarà inoltre disponibile dal 6 agosto presso MediaWorld e nel corso delle prossime settimane su Amazon e i principali retailer di elettronica.