ROG Ally può ospitare SSD 2280 standard fino a 4 TB, rinunciando però alla garanzia

L'utente Reddit EmotionalSoft4849 si è cimentato in una particolare modifica della nuova ROG Ally che gli ha consentito di installare un più generoso SSD 2280 da 4 TB all'interno della console portatile. Tuttavia, ha dovuto effettuare alcune modifiche fisiche al dispositivo che inevitabilmente ne hanno invalidato la garanzia.

Ma perché darsi tanto disturbo? Beh la ragione è semplice: avere il maggiore spazio di archiviazione possibile. ROG Ally, così come la sua principale concorrente Steam Deck, sfrutta un SSD M.2 2230 più compatto rispetto alle soluzioni adottate su dektop e laptop. Il problema è che la capacità massima consentita da questi supporti è di 2 TB.

Certo si tratta comunque di una capacità piuttosto ampia, ma considerando che alcuni giochi di ultima generazione superano le dimensioni di 100 GB, alcuni utenti potrebbero volere più spazio. A tal proposito, l'utente si è chiesto se ci fosse un modo per alloggiare unità più grandi e, per quanto poco ortodosso, lo ha trovato.

In sostanza, una volta aperta la console, non ha dovuto fare altro che spostare il cablaggio dell'antenna Wi-Fi ed effettuare qualche taglio alle parti della scocca in plastica. Come dimostrano le immagini condivise non si è trattato di un lavoro eccessivamente impegnativo, al punto da chiedersi perché non sia direttamente ASUS a offrire tale opportunità.

Non è da escludere, infatti, che con una possibile nuova revisione della console sia direttamente il produttore ad aggiornare il design. Nel frattempo, non possiamo che sconsigliarvi di effettuare una procedura simile in quanto, se dovesse sopraggiungere un qualsiasi problema, la garanzia non verrebbe applicata. In più, come abbiamo recentemente appreso da iFixit, per il momento ASUS non ha reso disponibile alcun ricambio per la sua console.