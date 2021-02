Rockstar Games vittima di un 'colpo alla GTA': donna ruba materiale per 66 mila dollari

Quando si dice che la realtà batte la finzione: Rockstar Games, popolare sviluppatore della serie di videogiochi Grand Theft Auto incentrata sul crimine e le rapine, è stata vittima di un furto che potrebbe essere preso pari pari da una missione del noto titolo.

Una donna di Oakville è infatti accusata di aver rubato dispositivi elettronici e accessori per il valore complessivo di 66 mila dollari dagli uffici di Rockstar Games Toronto, studio coinvolto nello sviluppo di GTA V, Red Dead Redemption 2 e Max Payne 3, solo per citare alcuni tra i giochi più famosi. Secondo la polizia, il materiale in questione era stato consegnato a Rockstar al pian terreno e la donna l'ha sottratto prima che la software house ne prendesse effettivo possesso.

Secondo la ricostruzione degli agenti, la donna di 30 anni ha commesso una serie di furti tra il 24 dicembre e il 23 gennaio, e oltre al materiale sottratto alla software house, ha rubato un'auto, un paio di giubbotti e un iPhone, usato per fare diversi acquisti tramite Apple Pay. La donna deve ora affrontare 18 capi d'accusa, tra cui il furto di oltre 5000 dollari, l'uso fraudolento di una carta di credito e la rivendita del malloppo. La polizia ha arrestato la donna in un complesso residenziale a Oakville il 25 gennaio e ora si trova in custodia in attesa di un'udienza per fissare la cauzione.