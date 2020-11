Rockstar conferma: GTA V e Red Dead Redemption 2 retrocompatibili con PS5 e Xbox Series X

Tra pochi giorni accoglieremo la nuova generazione di console, con Xbox Series X e Series S (10 novembre) e PlayStation 5 (19 novembre). I grandi publisher si preparano al debutto della next-gen e, nel caso di Rockstar Games, aggiornano i propri catalogi per il supporto alla retrocompatibilità.

Ecco dunque che kolossal come Grand Theft Auto V e Read Dead Redemption 2 sbarcheranno anche sulle nuove console, dove saranno giocabili nelle loro versioni 'old-gen'.

I giochi di Rockstar Games abbracciano la next-gen: tutti i dettagli

La conferma arriva dalla stessa Rockstar con un articolo pubblicato sul suo sito ufficiale. Oltre ai due open world appena menzionati, anche le versioni più recenti di L.A. Noire - insieme a L.A. Noire: The VR Case Files, per PlayStation VR - saranno disponibili sulle piattaforme next-gen.

La software house ha inoltre illustrato il funzionamento dei giochi retrocompatibili, sia per quanto concerne il formato fisico che quello digitale: "Se possiedi una copia fisica di un gioco retrocompatibile, potrai inserire il disco senza problemi nella nuova PlayStation 5 o nella nuova Xbox Series X (sono escluse la PlayStation 5 Digital Edition e l’Xbox Series S). I proprietari di copie digitali, invece, avranno accesso immediato ai titoli Rockstar compatibili collegati ai loro account PlayStation Network o Xbox Live".

Rockstar Games ci ricorda che potremo anche riutilizzare i salvataggi presenti su PS4 e Xbox One, trasferendo i file utilizzando un cavo LAN, la connessione wireless o una periferica USB. Il trasferimento via cloud è ancora più conveniente: dopo aver abilitato la funzione su PS4 o su Xbox One, potremo scaricare i salvataggi legati al nostro account (PlayStation Plus o Xbox Live) e installarli sulle nuove console.

È stata inoltre diffusa la lista di tutti i giochi di Rockstar Games retrocompatibli con le piattaforme next-gen. Tra i classici sbarcati su Xbox One, ecco quelli che gireranno anche su Xbox Series X|S:

Bully: Scholarship Edition

Grand Theft Auto IV

Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City

Grand Theft Auto: San Andreas

Midnight Club: Los Angeles

Red Dead Redemption

Rockstar Games presents Table Tennis

Questi saranno invece i titoli provenienti dal catalogo PS2 disponibili per PlayStation 4 - e, dunque, retrocompatibili con la nuova PlayStation 5: