Rocket League arriva su iOS e Android: ora disponibile Sideswipe

Dopo aver conquistato milioni di giocatori su console e PC, Rocket League porta la sua frenetica formula di gioco su smartphone e tablet.



Epic Games e Psyonix lanciano Sideswipe, spin-off mobile del celebre titolo sportivo annunciato lo scorso marzo e caratterizzato, in questo caso, da un gameplay a scorrimento orizzontale e da un intuitivo sistema di controllo basato sul touchscreen del proprio device. Da oggi, Rocket League Sideswipe è disponibile gratuitamente sui dispositivi iOS e Android.

Rocket League Sideswipe: "Guida, salta e vinci!"



Dopo un breve Beta Test lanciato nelle scorse settimane, Rocket League Sideswipe è ora disponibile in tutto il mondo nella sua versione completa. Parliamo a tutti gli effetti di una versione 'semplificata' del classico Rocket League, che abbraccia un inedito design 2D per offrire una maggiore accessibilità sui dispositivi mobile. Il titolo sportivo può ora essere giocato con un touchscreen, utilizzando un joystick virtuale per controllare le auto e provare a fare goal.

Rocket League Sideswipe.



Now Available Worldwide on iOS and Android. pic.twitter.com/LL5qUjdoCl — Rocket League Sideswipe (@RLSideswipe) November 29, 2021

"Sfreccia in pista con gli intuitivi comandi touch: è semplice come spedire la palla nella porta dei tuoi avversari, ma fai attenzione perché anche loro cercheranno di segnare! Usa il turbo per superarli in velocità o per spiccare il volo e realizzare delle acrobazie aeree davvero spaziali, lasciandoli di stucco", si legge nella descrizione ufficiale del gioco su App Store.

A differenza della controparte console/PC, in Sideswipe le partite si svolgono in match 1v1 o 2v2 dalla durata massima di due minuti, con la possibilità di andare ai tempi supplementari in caso di pareggio. Dopo aver affrontato un breve tutorial sarà possibile partecipare ai match offline, contro le auto controllare dall'IA, o a quelli online, in cui affronteremo altri utenti connessi ai server di gioco. Troviamo anche un sistema di ranking, che permetterà ai giocatori più abili di sfidare altri utenti dello stesso livello e di ottenere ricompense sempre più ricche.

Oltre alla classica modalità Ca-r-lcio (calcio con le auto) troviamo anche quella Canestro, anch'essa presente nel gioco originale di Psyonix, così come la modalità Gioco libero, utile per allenarsi e affinare le proprie abilità. Manca la chat vocale, ma al suo posto troviamo la cosiddetta Chat veloce, un sistema di comunicazione basato sull'utilizzo di emote.

Rocket League Sideswipe è disponibile al download gratuito su App Store (iOS) e Google Play Store (Android). Lo spazio richiesto per l'installazione si aggira intorno agli 871 MB.