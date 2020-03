Retrogame, multiplayer e mobile. I migliori giochi da soli ed in compagnia, gratuiti e a pagamento

Molte sono le iniziative in questo periodo nel mondo videoludico per dare conforto ai giocatori di ogni genere e piattaforma costretti a rimanere a casa per via dell'Emergenza Coronavirus. Anche GOG.com è scesa in campo con una selezione di giochi retrò, sono ben 27 i giochi messi a disposizione gratuitamente.

Tra questi notiamo nomi di spicco come la serie “Ultima” con “Ultima 4: Quest of the Avatar”, “Ultima Worlds of Adventure 2: Martian Dreams” e “Worlds of Ultima : The Savage Empire”.

Vecchi giochi di ruolo firmati Electronic Arts.

Tra le avventure punta e clicca troviamo Beneath a Steel Sky, considerato uno dei titoli imperdibili per gli amanti del genere. Tyrant 2000 è il famoso sparatutto a scorrimento verticale.

Sono ovviamente giochi molto datati che in molti farà tornare un po’ di nostalgia ed anche voglia di riprenderli in mano.

Ci sono però altri giochi che vale la pena tenere in considerazione, che sono un po’ più al passo coi tempi e magari poter giocare con i propri amici e quindi il multiplayer in questo caso è d’obbligo.

Animal Crossing: New Horizons

Pubblicato pochi giorni fa per Nintendo Switch, è il quinto della saga Animal Crossing. Il gioco è un simulatore di vita e consente di giocare fino ad otto giocatori online o quattro offline nella stessa console. Si potrà quindi esplorare l’isola, raccogliere materiali ed abbellire gli spazi interni ed esterni del gioco. Se amate i giochi immersivi e particolarmente longevi è il momento adatto per provarlo. Lo trovate su Amazon al prezzo minimo garantito

Sea of Thieves

Pubblicato nel 2018 su PC ed Xbox One permette ai giocatori di cooperare in un open-world in tema piratesco. Si può condurre una nave ed ogni giocatore può assumere un ruolo specifico della ciurma. L’obiettivo del gioco è portare a termine quest, collezionare loot ed ingaggiare combattimenti contro altri giocatori. Su Amazon è in offerta

Star Wars Jedi: Fallen Order

Di Respawn Entertainment, Star Wars: Jedi Fallen Order aveva un ruolo molto delicato, ovvero quello di portare avanti la storia di Star Wars in ambito gaming dopo una pausa di qualche anno. Sono due i videogiochi canonici di Star Wars, infatti, Jedi Fallen Order e la campagna single player di Battlefront II. Se quest'ultima è ambientata poco prima degli eventi de Il Risveglio della Forza, fa luce sulla Contingenza, sugli Osservatori predisposti dall'Imperatore e sul personaggio di Lor San Tekka; Jedi Fallen Order è ambientato dopo l'Episodio III e dopo il fatidico Ordine 66 che ha portato alla Grande Purga dei Jedi. È uno dei principali ribassi del giorno su Amazon.

Gratuiti

Warframe

Uno sparatutto in terza persona free-to-play che permette al giocatore di affrontare varie quest sia in solitaria che in modalità coop. Uccidendo i nemici e completando le missioni si guadagnano punti esperienza utili per incrementare il livello di armi ed armature. Il giocatore oltre a sparare può saltare, scattare, scivolare e rotolare. Ogni Warframe ha quattro abilità che sono sbloccabili tramite un sistema di progressione.Non perdete la guida con i suggerimenti per iniziare a giocare a Warframe.

Call of Duty: Warzone

Uno degli sparatutto per eccellenza si allinea ai tempi in cui i battle royale sono diventati un must da Fortnite in poi nel modo degli shooter in prima e terza persona. La componente battle royale di Call of Duty è stata resa free-to-play con la possibilità di comprare il gioco completo e mantenere tutti progressi e sblocchi archiviati nella versione gratuita. Il gioco è anche cross-platform quindi i giocatori PC potranno giocare con i giocatori PS4 e Xbox One.

Warzone permette due modalità di battle royale:

Battle Royale è la classica modalità in cui un gruppo di tre (o anche in solo) affronterà altri 150 giocati e rimanere gli ultimi in vita. Una volta uccisi si avrà la possibilità di tornare in partita se si vince una veloce schermaglia uno contro uno con un altro giocatore, oppure il team può fare abbastanza soldi da richiamare il compagno caduto.

Bottino è la nuova modalità in cui il team dovrà fare più soldi per arrivare primo. In questa modalità se si viene uccisi si tornerà in partita ma si perderanno ovviamente gli oggetti che si aveva al momento della morte ed anche i soldi.

Warzone si può giocare gratuitamente, ma come abbiamo visto qui, dà il meglio di sé in abbinamento a Modern Warfare.

Smartphone

Consigliamo anche tre giochi che saranno sicuramente capaci di tenervi incollati al telefono per molte ore.

The Seven Deadly Sins Grand Cross

Non è il classico videogioco per smartphone: lo si scarica gratuitamente (modello free-to-play non invasivo) ed è come un jrpg per console che offre decine di ore di gameplay, con profonde opportunità di personalizzazione e una parte artistica cinematografica di qualità eccezionale. Ecco la nostra recensione.

Si scarica gratuitamente da App Store e da Google Play.

Shadowgun War Games

È uno sparatutto 5 contro 5 che prende elementi dagli sparatutto classici e da quelli con eroi. Ci sono infatti 5 eroi con armi ed abilità specifiche che hanno un ruolo ben definito nel team. Le modalità di gioco sono i classici Team Death Match e Cattura la Bandiera. Ne abbiamo parlato qui

Si scarica gratuitamente da App Store e da Google Play.

Archero

È un gioco d’azione arcade in cui si personifica un arciere che dovrà affrontare orde di mostri accumulando oggetti sempre più potenti, esperienza e monete per salire di livello. Durante le partite avremo dalla nostra moltissime abilità che si sbloccano in modo casuale ad ogni run. Da poco è stata introdotta anche la modalità multiplayer cooperativo tra due persone.

Si scarica gratuitamente da App Store e da Google Play.