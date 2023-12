Retro Mini PC AM01 è il mini PC ad immagine e somiglianza del Macintosh 128k

AYANEO, produttore cinese noto per le sue console portatili da gaming, ha recentemente presentato il suo ultimo prodotto: Retro Mini PC AM01, un compatto computer pensato per il gaming dal design rétro ispirato al primissimo Macintosh. Disponibile in pre-ordine a partire da 149$ (per la versione base con AMD Ryzen 3), AM01 unisce prestazioni elevate a dimensioni e peso ridotti al minimo: misura appena 132 x 64.5 mm e pesa 486 grammi. Nonostante le dimensioni minuscole, il mini PC racchiude componenti di fascia alta, a partire dai processori AMD Ryzen serie 3000 e 5000 con architettura Zen.

Un Macintosh 128k in miniatura ma potente

Retro Mini PC AM01 vede configurazioni che partono dall'entry level Ryzen 3 3200U, APU quad-core con 8 thread, per arrivare al più performante Ryzen 7 5700U, dotato di 8 core e 16 thread. Entrambi garantiscono ottime prestazioni sia in ambito productivity che gaming, anche grazie al supporto di 8/16GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 64GB) e unità SSD PCIe Gen3 da 256GB a 1TB.

Sul fronte connettività troviamo Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 (per i modelli top), porte USB 3.2 Gen 2, uscita HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4 per la gestione di monitor 4K 60Hz. Non manca neppure la porta Ethernet Gigabit, così da godere di connessioni cablate ultra-veloci. Quattro heatpipe e altrettanti dissipatori in rame mantengono il sistema adeguatamente raffreddato.

Ma dove AM01 brilla è nel design retrò che strizza l'occhio agli anni '80. Le linee squadrate, la scocca bianca opaca e dettagli come la mela morsicata sulla sinistra richiamano in maniera evidente il primo Macintosh del 1984. E come quest'ultimo, AM01 può essere personalizzato a piacere con adesivi decorativi e badge magnetici.

Il produttore dichiara che AM01, nella variante top di gamma con Ryzen 7 5700U, può gestire gaming AAA a dettagli medi ed è perfetto per titoli online competitivi in Full HD. Una potenza nascosta nel palmo di una mano, ideale per sessioni di gioco old school tra amici.

Insomma Retro Mini PC AM01 coniuga nostalgia rétro e potenza da gaming moderno in un formato ultracompatto. Un mini PC dal grande carattere che farà la felicità degli appassionati di retrogaming e dei patiti del vintage anni '80.