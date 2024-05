Resident Evil IX Revenant Shadows appare sul listino di un rivenditore insieme a tre remake

Nel catalogo di un rivenditore asiatico, sono apparsi ben quattro nuovi titoli di Resident Evil. Tre di questi sarebbero riproposizioni, seppur non sia chiaro se tra loro vi siano remake, remaster o porting. Tuttavia, a catturare l'attenzione è un capitolo completamente nuovo della saga.

Stando a quanto riportato su Play-Asia, sarebbe imminente l'annuncio di Resident Evil IX: Revenant Shadows. Al momento, un nono capitolo del survival horror non è mai stato confermato da parte dello sviluppatore, Capcom. Tuttavia, la scheda prodotto riporta anche una breve descrizione del gioco.

https://t.co/FnSnalLHg6 now also listed Resident Evil 9, among the PS5 Versions of Zero, Code Veronica and 5.#residentevil pic.twitter.com/mGDMr6wFpP — ResidentEvilCrafts (@AlleenasPixels) May 30, 2024

"Questo titolo prosegue l'agghiacciante eredità con una nuova storia, nuovi personaggi e il ritorno di alcuni volti familiari. Ambientato in un vasto e terrificante mondo pieno di nuove minacce e misteri, Revenant Shadows unisce azione intensa, enigmi intricati e un'atmosfera di terrore che i fan hanno imparato ad amare".

Ma non è tutto. Sul listino del rivenditore è apparsa anche la versione PlayStation 5 di Resident Evil 5 nella cui descrizione viene indicata "una nuova tecnologia sviluppata appositamente per il gioco, oltre a profondi cambiamenti apportati sia al gameplay che al mondo di Resident Evil".

In buona sostanza, pare che Capcom abbia intenzione di proseguire l'ottimo lavoro già svolto con i primi quattro capitoli principali della saga, proponendo una versione completamente rinnovata di Resident Evil 5, il primo della saga che ha introdotto la modalità cooperativa.

Infine, nell'elenco appaiono anche Resident Evil: Code Veronica X e Resident Evil Zero HD Remastered. Ambedue i titoli sono elencati in versione PlayStation 5, ma in questo caso la descrizione non riporta alcun dettaglio. Pare che i due titoli vengano rilasciati come semplici porting e non come remake completi come per i capitoli canonici.

A far sorgere qualche dubbio sono invece le piattaforme sulle quali questi titoli verrebbero rilasciati. Al momento, infatti, tutti e quattro i giochi sono elencati per la sola ammiraglia di Sony, il che risulta piuttosto strano soprattutto per quanto riguarda il remake di Resident Evil 5 e Resident Evil IX.

Come accennato in precedenza, Capcom non ha effettuato alcun annuncio per nessuno dei titoli in questione né ha commentato quello che presumibilmente potrebbe rivelarsi un errore sulle tempistiche del rivenditore. In caso di ulteriori novità vi terremo aggiornati.