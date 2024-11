Resident Evil di George A. Romero: un documentario svela i retroscena del film mai realizzato

Il regista Brandon Salisbury e Uncork'd Entertainment hanno presentato un interessante documentario sul film di Resident Evil mai realizzato da George A. Romero, un caposaldo del cinema horror e ispiratore del franchise videoludico come ribadito a più riprese dallo stesso Shinji Mikami.

Forse non tutti sanno che il franchise di Resident Evil, oltre ad essere uno dei survival horror più amati nella storia dei videogiochi, è stato ispirato dal re degli z-movie: George A. Romero. Il famoso regista e sceneggiatore avrebbe dovuto realizzare una pellicola basata sul videogioco che, tuttavia, non ha mai visto la luce.

Nel 1998, infatti, Constantin Film si prefissò di portare il franchise videoludico sul grande schermo. Del film, però, non si seppe più nulla, così Brandon Salisbury, regista e co-scrittore, ha deciso di realizzare un documentario su quella che avrebbe dovuto essere una delle più grandi opere del maestro dell'horror.

"George Romero ha dato vita all'horror moderno, allo zombie moderno e, infine, a Resident Evil" ha spiegato Salisbury. "Sono onorato di portare ai fan la storia mai raccontata del suo più importante, e mai realizzato, progetto per celebrare l'eredità dell'uomo che mi ha ispirato a intraprendere la carriera di regista. Spero che i fan apprezzino quest'esperienza definitiva nel survival horror".

"Uncork'd è onorata di portare Resident Evil di George A. Romero ai fan che hanno atteso a lungo la storia mai raccontata dietro questo leggendario progetto mai realizzato. Questo documentario rende omaggio all'incredibile visione di Romero e della narrazione che trascende ciò che avrebbe potuto essere" ha commentato Keith Leopard, presidente di Uncork'd Entertainment.

Sfortunatamente, però, c'è una brutta notizia, quantomeno per gran parte degli appassionati, poiché al momento non vi è alcun progetto per distribuire il documentario al di fuori degli USA e Canada. Resident Evil di George A. Romero sarà disponibile dal 7 gennaio.