Resident Evil 9 confermato ufficialmente: stessa direzione di Resident Evil 7

Capcom ha svelato che un nuovo Resident Evil è in sviluppo, affidato nuovamente a Kōshi Nakanishi, director di Resident Evil 7: Biohazard. Al momento non ci sono ulteriori informazioni, ma probabilmente storia e personaggi saranno completamente nuovi.

Durante il Capcom Next tenutosi ieri sera, il publisher ha confermato che un nuovo capitolo di Resident Evil è in sviluppo. Non parliamo dei vociferati remake o remaster, ma di un vero e proprio gioco nuovo, seppur al momento non abbiamo quasi alcuna informazione al riguardo.

Ciò che sappiamo è che sarà diretto da Kōshi Nakanishi, ovvero il game director di Resident Evil 7: Biohazard. Il gioco rilasciato nel 2017 ha rappresentato un vero e proprio punto di svolta per la serie dopo la "tiepida" accoglienza ricevuta da Resident Evil 6 che si spostava più sul genere action che non su quello survival horror.

Resident Evil 7, infatti, ha introdotto diverse novità per il franchise a partire dalla visuale in prima persona, inedita fino a quel momento. Nuovi erano anche i personaggi e la storia che, tuttavia, si conclude con il capitolo immediatamente successivo, Resident Evil Village.

Al momento risulta piuttosto difficile immaginare cosa intenda proporre Capcom con questo nuovo capitolo. La direzione lascia pensare a una nuova storia e nuovi personaggi, probabilmente ancora una volta con la visuale in soggettiva. Tuttavia, Nakanishi è già stato incaricato una volta di rinnovare l'esperienza e non è da escludere che la medesima richiesta sia stata avanzata anche in questo caso.

"Stiamo sviluppando un nuovo Resident Evil. È stato difficile trovare un'idea dopo Resident Evil 7, ma ce l'abbiamo fatta. E, ad essere onesti, è davvero notevole. Mi spiace non poter condividere ulteriori dettagli con voi, ma spero ne sarete entusiasti il giorno in cui potrò" ha rivelato Nakanishi.