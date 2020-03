Resident Evil 3: demo dal 19 marzo, ma possibile rinvio del gioco

Poche ore fa, l'attesissimo remake di Resident Evil 3 è stato protagonista di insistenti rumor riguardanti la sua demo giocabile, già pre-annunciata dagli sviluppatori lo scorso mese. Arriva dunque l'annuncio ufficiale di Capcom: la versione di prova sarà disponibile dal prossimo giovedì, 19 marzo, su PC (Steam), PlayStation 4 e Xbox One.

Resident Evil 3: in arrivo la Raccoon City Demo

Il 'nuovo' capitolo della saga horror non è altro che un remake di un altro gioco rilasciato su PlayStation nel 1999: in questo caso parliamo di Resident Evil 3: Nemesis, avventura che vedeva protagonista Jill Valentine. Capcom ripropone così il suo amato terzo capitolo, adottando la vincente formula scelta per Resident Evil 2 (2019) per ricreare l'opera dalle fondamenta, con una veste grafica moderna, un design inedito per i protagonisti e persino nuove meccaniche di gioco.

La giovane protagonista di Resident Evil 3 si ritroverà in una città invasa da mostri, dove il più potente di essi - tale Nemesis - sta dando la caccia a tutti gli agenti della S.T.A.R.S., Jill compresa. L'aberrante arma biologica della Umbrella ci inseguirà tra le strade di Raccoon City, mentre tenteremo di salvare i pochi superstiti con il supporto dell'Umbrella Biohazard Countermeasure Service (U.B.C.S.).

La demo in arrivo giovedì prossimo non si limiterà ad accogliere i giocatori con una versione preliminare del gioco. Capcom ha in serbo una speciale ricompensa per coloro che completeranno la demo: un trailer esclusivo di Resident Evil 3. All'interno della versione di prova troviamo inoltre una caccia al tesoro, che inviterà i giocatori a collezionare tutte le venti statuette di Mr. Charlie disseminate in quel di Raccoon City. Un indicatore aiuterà gli utenti a tenere il conto delle statue trovate e distrutte, mentre un riepilogo verrà mostrato al termine della demo.

Non dimentichiamo che in Resident Evil 3 troveremo anche Resistance, esperienza multigiocatore asimmetrica che permetterà a un giocatore (il Mastermind) di sfidarne altri quattro (i sopravvissuti) in una sfida del tutto nuova per la serie Capcom. Il 27 marzo saranno aperte le porte della open beta di Resident Evil Resistance, dove gli utenti potranno interpretare Daniel Fabron o, in alternativa, uno dei sei superstiti disponibili, ognuno caratterizzato da abilità uniche.

L'uscita di Resident Evil 3 sarà rinviata in Italia?

Dando un'occhiata al calendario, l'avventura di Jill Valentine e soci dovrebbe ormai essere in dirittura d'arrivo, ma altre indiscrezioni suggerirebbero il temuto rinvio del gioco, almeno per quanto riguarda il mercato italiano.

Alcuni rivenditori avrebbero infatti aggiornato i propri cataloghi modificando la data di uscita di Resident Evil 3. Mentre Gamestop ha semplicemente rimosso la data di lancio originale, Amazon Italia l'ha cambiata: non più 3 aprile, ma 30 aprile 2020. Osservando i marketplace esteri non notiamo cambiamenti, dunque l'eventuale rinvio sembra interessate solo il Bel Paese.

Capcom non ha rilasciato commenti a tal proposito e nel suo ultimo comunicato, quello legato alla release della suddetta demo, si fa ancora riferimento alla data di uscita originale. Seguiremo attentamente la vicenda per tenervi aggiornati.