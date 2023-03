Redfall: la versione PS5? Cancellata da Microsoft dopo l'acquisizione di Bethesda

Si, Redfall sarebbe dovuto arrivare anche sulla console di Sony. Tuttavia, dopo l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft la versione PlayStation 5 è stata cancellata per volere della casa di Redmond. A dirlo è stato proprio Harvey Smith di Arkane, game director del nuovo sparatutto, che però lo ha definito un vantaggio per lo studio.

In una recente intervista con IGN Francia, in occasione dell'ultima dimostrazione a porte chiuse, Smith ha ammesso che Microsoft scelse di concentrare lo sviluppo solo sulle proprie piattaforme.

"L'acquisizione da parte di Microsoft per noi è stato un cambiamento con la C maiuscola. Sono entrati nel nostro studio e hanno detto 'Niente PlayStation 5, d'ora in avanti ci concentreremo esclusivamente su Xbox, PC e Game Pass'". Tuttavia, al di là delle ragioni commerciali, il responsabile ritiene che sia stata una scelta positiva anche per gli sviluppatori.

"Non è stato un grosso problema, anzi è stata una buona scelta, credo. Ci permette di supportare Game Pass ed avere una piattaforma in meno di cui preoccuparsi, una complessità in meno. Game Pass ha una marea di giocatori, Redfall potrebbe diventare il nostro videogioco più grande grazie ai 30 milioni(?), non ricordo il numero esatto, di abbonati" ha aggiunto Smith.

Insomma, dichiarazioni che in un momento così delicato per Microsoft, la quale sta lottando ininterrottamente per portare a casa l'acquisizione di Activision-Blizzard per 68,7 miliardi di dollari, sicuramente faranno discutere.

La preoccupazione delle autorità antitrust, rafforzata dalla costante opposizione di Sony, è proprio che Microsoft renda esclusivi alcuni dei brand multipiattaforma più popolari tra i videogiocatori, limitando profondamente la concorrenza. In quest'ottica, le dichiarazioni in merito a Redfall non aiutano di certo a fugare i dubbi sulla buona fede di Microsoft.