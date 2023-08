Red Dead Redemption, Take Two difende i 49,99 euro del porting: 'il prezzo è accurato'

L'annuncio del porting di Red Dead Redemption per PS4 e Nintendo Switch ha generato molto malumore nella community dei giocatori. La nuova versione sarà priva della componente multiplayer, che invece era presente nel gioco originale uscito 13 anni fa, e non apporterà miglioramenti dal punto di vista tecnologico.

Ma, ancora più insoddisfacente, la nuova versione di RDR sarà venduta a 49,99 euro. Una cifra considerata molto alta per un titolo la cui concezione non è recente e che, per di più, per le console Xbox è disponibile in modalità retrocompatibilità a molto meno, 29,99 euro.

In un'intervista a IGN, il CEO di Take-Two, società di cui Rockstar Games fa parte, Strauss Zelnick ha respinto le lamentele: "Questo è proprio quello che crediamo sia il prezzo commercialmente accurato". Fra i motivi alla base di questa dichiarazione la presenza nella nuova versione di RDR del DLC Undead Nightmare. Con tema quello degli zombi, viene considerato da Zelnick "come un gioco a sé stante e sicuramente un grande valore per i clienti".

I malumori sono stati scatenati anche dal reiterato silenzio riguardo all'approdo del primo Red Dead Redemption su PC, piattaforma sulla quale non è mai stato rilasciato. Quando è stato incalzato su questo argomento, tuttavia, Zelnick si è mostrato molto freddo, limitandosi a dire che eventuali annunci sono di competenza dei rispettivi team designati alle conversioni.

Red Dead Redemption arriverà su Switch e PlayStation 4 (e PlayStation 5 tramite retrocompatibilità) il 17 agosto.