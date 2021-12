Realizza un computer all'interno di Minecraft in grado di eseguire giochi e applicazioni

Se qualcuno pensava ancora che Minecraft potesse porre un qualche tipo di limite all'immaginazione dei suoi giocatori probabilmente ora si ricrederà definitivamente. Un videogiocatore del sandbox di Mojang Studios ha infatti ricreato un processore a 8 bit dotato di unità logiche, cache, memoria, ALU, istruzioni di vario tipo in modo da poter eseguire i calcoli necessari per diversi tipi di videogiochi e applicazioni.

Un processore costruito con Minecraft

L'autore di questa impresa si fa conoscere sulla rete con il nickname di "Sammyuri" e ha portato a compimento la sua opera in 7 mesi, utilizzando i blocchi di Minecraft per ricostruire l'architettura dell'elaboratore. A cui ha dato il nome di Chungus 2 (Computation Humongous Unconventional Number and Graphics Unit).

Chungus 2 può vantare la velocità di clock di 1 hertz e 256 byte di RAM, specifiche che gli consentono di eseguire giochi semplici come Snake o Tetris su uno schermo 32×32. Simulato anche il gamepad che consente di interagire con questi giochi, i cui pulsanti si premono con l'avatar di Minecraft, come si può osservare in un video caricato da "Sammyuri" su YouTube.

"Probabilmente avrei dovuto renderlo più chiaro nel video, ma tutte le operazioni sono state accelerate di un fattore compreso tra cento e qualche migliaio di volte per renderle effettivamente osservabili in tempo reale", ha scritto "Sammyuri" in un commento al video. "Anche se la velocità di clock di 1Hz rende questo processore molto veloce per essere un processore realizzato in Minecraft, in realtà non è neanche lontanamente veloce come potrebbe sembrare guardando il video".

Nonostante la prima versione sia stata rilasciata più di 10 anni fa, Minecraft è ancora oggi un punto di riferimento tra i giochi che riescono a far esprimere la creatività dei loro giocatori. Soprattutto durante i recenti lockdown, sempre più persone, bambini, adolescenti e adulti, hanno trascorso del tempo sui tanti server di gioco sfruttando la capacità di Minecraft di essere una vera e propria scatola dei giochi.