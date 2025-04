Razer PC Remote Play: la nuova app per fare lo streaming di giochi PC su mobile

Razer ha introdotto ufficialmente PC Remote Play, piattaforma che consente di giocare ai titoli PC in streaming su dispositivi mobili iOS e Android. Compatibile con diversi controller, offre accesso remoto ai giochi, supporto per feedback aptico e risoluzione adattiva.

Razer ha annunciato la disponibilità ufficiale di Razer PC Remote Play, una piattaforma che permette di trasmettere in streaming i giochi per PC - da piattaforme come Steam, Epic Games e PC Game Pass - su smartphone, tablet e dispositivi portatili Windows.

Presentata inizialmente in versione beta al CES 2025, la soluzione è ora scaricabile da App Store e Google Play.

Razer PC Remote Play consente di giocare in remoto utilizzando la risoluzione e il frame rate nativi del dispositivo mobile. Il sistema si integra con Razer Cortex PC e include il supporto per il codec AV1, pensato per migliorare la qualità video e ridurre la latenza durante lo streaming. L'app consente di sfogliare, configurare e avviare i giochi, oltre a personalizzare i comandi e registrare sessioni di gioco.

La piattaforma è compatibile con tutti i controller iOS e Android, inclusi i modelli Razer Kishi e Kishi Ultra. È inoltre possibile utilizzare tastiera, mouse e trackpad su iPad per un'interazione alternativa. Non manca il pieno supporto al feedback aptico tramite la tecnologia Razer Sensa HD Haptics.

L'azienda ha anche condiviso la procedura di configurazione:

Installare le app Razer PC Remote Play e Razer Nexus sul dispositivo mobile

Abilitare il Remote Play su Razer Cortex PC

Accedere con il proprio Razer ID per associare automaticamente PC e dispositivo

Collegare un controller compatibile

Avviare lo streaming dei giochi installati sul PC

Quanto alla compatibilità con i sistemi operativi, Razer indica iOS 18 e Android 14+, oltre a Windows 10 e 11.