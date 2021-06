Rainbow Six Quarantine cambia nome e diventa Extraction: ecco il trailer

In vista dell'evento Ubisoft Forward, il producer francese ha svelato il nome ufficiale del nuovo capitolo della serie Tom Clancy's Rainbow Six. Precedentemente noto come Quarantine, Rainbow Six Extraction sarà uno sparatutto tattico moderno, che parte dalle stesse basi del brillanti Siege per proporre una rinnovata formula cooperativa in cui gli operatori della squadra R6 affronteranno una pericolosa minaccia aliena. Diamo un'occhiata ai primi filmati del gioco.

Rainbow Six Extraction nei primi trailer diffusi da Ubisoft

Prima di poter mostrare il gameplay del suo nuovo FPS, Ubisoft ha condiviso il reveal trailer di Rainbow Six Extraction, offrendoci un assaggio delle ambientazioni e delle atmosfere che caratterizzeranno lo spin-off del più popolare Siege. "Sconosciuto. Senziente. Pericoloso", è con queste parole che il produttore francese descrive il virus alieno che minaccia la razza umana.

Ulteriori dettagli sul gioco ci vengono forniti dagli sviluppatori stessi. Antoine Vimal du Monteil, produttore capo di Extraction, parla del coinvolgimento di alcuni veterani provenienti da Ubisoft Montreal e da altre divisioni del colosso francese. "Da quando è stato annunciato, il gioco è cresciuto molto. Man mano che si è evoluto, il cuore dell'esperienza è diventato sempre più chiaro: operatori che si uniscono per lottare contro un nemico comune, scoprendo nuove informazioni sul parassita, i modi per sconfiggerlo e proteggendosi l'uno con l'altro in ogni fase del processo".

Stando alle informazioni diffuse durante il primo reveal all'E3 2019, Rainbow Six Extraction sarà un first-person shooter co-op con squadre da tre giocatori. Come spiega il direttore creativo Patrik Methé, "le sfide da superare saranno molte e diverse tra loro, ma l'obiettivo fondamentale sarà uno soltanto: non lasciare mai nessuno indietro". Durante le partite ci sarà una fase di estrazione che, come presto scopriremo, ricoprirà un ruolo di primaria importanza ai fini della missione.

È tutto quello che sappiamo su Rainbow Six Extraction, ma Ubisoft ci invita a seguire il suo prossimo evento per scoprire maggiori dettagli sul nuovo sparatutto: l'appuntamento è fissato per sabato 12 giugno, a partire dalle 21.00 (ora italiana) - potrete seguire la conferenza su YouTube.