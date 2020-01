Ragazza texana salva la vita all'amico online a più di 7.500 km

Mentre giocavano e parlavano insieme online, due giocatori, residenti rispettivamente in Texas e nel Regno Unito, si sono imbattuti in una situazione di emergenza, innescata dal malore di uno di loro. Dia Lathora, la giocatrice del Texas, si è resa conto del malessere dell'amico quando lui ha smesso di rispondere e giocare opportunamente. Ha quindi telefonato alla polizia britannica in modo che accorresse il più velocemente possibile.

Aidan Jackson ha 17 anni e vive a Widnes, nella contea del Cheshire. Come riportato dal quotidiano Liverpool Echo, il 2 gennaio stava giocando online con Dia Lathora quando ha iniziato a sentirsi male. "Quando mi sono resa conto che non rispondeva ho subito cercato il numero per le emergenze del paese in cui Aidan abita" ha detto la ragazza al Liverpool Echo. Non trovandolo, ha giustamente telefonato alla polizia britannica, condividendo la posizione di Jackson.

Dia Lathora e Aidan Jackson

I genitori di Aidan erano al piano di sotto durante l'incidente, ignari del malessere del figlio. Ritrovarsi la polizia a casa per loro è stato sorprendente. La madre ha infatti risposto di non aver chiamato la polizia e la polizia ha spiegato che la chiamata proveniva dagli Stati Uniti.

Jackson è stato portato urgentemente nell'ospedale più vicino e le sue condizioni di salute sono state stabilizzate. Ora è tornato a casa, in attesa delle diagnosi mediche per conoscere il motivo del suo malessere. Già nel mese di maggio 2019 era stato ricoverato in ospedale con sintomi simili.

Dopo essere tornati a casa, sia Jackson che i suoi genitori hanno ringraziato Dia Lathora. Sono molto grati che abbia aiutato il figlio, seppure in questo modo non convenzionale.