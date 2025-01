Puzza di freni bruciati nei sim racing? Adesso è possibile e può prevenire l'Alzheimer

Un gruppo di ricercatori dell'Università di Warwick, nel Regno Unito, sta sperimentando un nuovo dispositivo che unisce gaming e scienza sensoriale. Si tratta ancora di un prototipo senza nome che consente di percepire gli odori contestuali alle immagini visualizzate a schermo.

Cosa significa? Immaginiamo una gara automobilistica su pista. Gli attuali simulatori sfruttano volanti, sedili, sistemi di movimento e di vibrazione che emulano le sensazioni trasmesse della vettura (ritorno di forza del volante, vibrazioni del motore, rollio delle ruote ecc.). Si tratta però di feedback tattili, ovvero solo quelli percepibili attraverso il senso del tatto.

Con il dispositivo sviluppato dai suddetti ricercatori, al mix si aggiungono i segnali olfattivi. In questo modo è possibile percepire l'odore di bruciato dei freni o della gomma sull'asfalto, indicativi di un'usura eccessiva. Questo, inevitabilmente, aggiunge un livello di realismo nettamente superiore.

Per raggiungere questo obiettivo, i ricercatori hanno realizzato un piccolo diffusore con un tubicino in gomma che passa dietro la testa del giocatore e viene fissato all'archetto del microfono delle cuffie. In questo modo è possibile mantenere il terminale del tubo in prossimità di bocca e naso dove risiedono i recettori olfattivi.

L'aspetto particolarmente interessante è che questa applicazione trova spazio anche in ambito medico. Come spiegato nel filmato pubblicato da Reuters, questo sistema può essere utilizzato nei videogiochi di cucina. In questo modo, i medici sono in grado di monitorare nel tempo la capacità del paziente di riconoscere gli odori a lui familiari.

Nel caso in cui questa capacità si riduca nel tempo, potrebbe trattarsi di un segno del morbo di Alzheimer e intervenire con ampio anticipo rispetto alle diagnosi attuali. Nel video, viene mostrata una demo in cui viene emesso un odore e il paziente deve associarlo attraverso un touchscreen.

L'idea nasce dai dispositivi scrath-and-sniff – quelli solitamente apposti sui profumi per auto che vanno grattati per provarne la fragranza – ma a differenza di un'attivazione manuale, il sistema stabilisce quale sia l'odore da diffondere. Nella demo mostrata, i liquidi erano soltanto tre. Il prototipo, in base ai dati forniti dal gioco, stabilisce quale dei tre emanare.

Certo, allo stato attuale si tratta di una soluzione molto meno pratica di un volante Direct Drive e per di più i serbatoi andrebbero caricati di volta in volta con i liquidi corretti. Tuttavia, come premesso, parliamo di un prototipo la cui idea alla base si presenta davvero interessante.