PS5: utenti bannati per aver venduto l'accesso al loro account PS Plus

Da qualche giorno alcuni utenti PS5 - quelli più "furbetti" - stanno ricevendo cattive notizie da parte di Sony. La compagnia sta bannando i loro account, dati in prestito ad altre persone per poter riscattare i giochi della PlayStation Plus Collection.

Qualcuno ci aveva visto lungo: i titoli della nuova raccolta possono essere infatti riprodotti anche su PS4, un'occasione fin troppo ghiotta per essere ignorata dai malintenzionati.

PS Plus Collection nel mirino degli sciacalli, ma Sony interviene

Da qualche giorno, i fortunati possessori di PlayStation 5 con un abbonamento PS Plus attivo hanno immediato accesso alla nuova Collection che include una ventina di giochi PS4: tra questi troviamo le grandi produzioni dei Sony Worldwide Studios, come God of War, Days Gone e Bloodborne, ma anche perle come Resident Evil 7, Persona 5 e Final Fantasy XV Royal Edition.

Un pacchetto molto ricco, che a quanto pare può essere trasferito anche su PS4. Basterà accedere alla "vecchia" console utilizzando un account PlayStation Network associato a una PS5 e il gioco è fatto: a quel punto sarà possibile scaricare i giochi della PS Plus Collection e, trattandosi di titoli last-gen, riprodurli senza problemi su PlayStation 4.

Diversi utenti hanno colto la palla al balzo, inaugurando la compravendita di account PSN. Coloro che possiedono una PS5 avevano cominciato a vendere gli accessi al proprio account per una manciata di dollari, consentendo agli utenti PS4 di effettuare il login per scaricare i suddetti giochi. In Malesia, ad esempio, un possessore di PS5 aveva offerto questo "servizio" per circa 8 dollari.

Sony è intervenuta dopo pochi giorni e, a partire dalla scorsa settimana, ha punito sia gli aspiranti imprenditori che i relativi clienti: per i primi c'è stato il ban permanente, mentre per i secondi - almeno una cinquantina, stando alle prime indagini - è prevista una sospensione temporanea del proprio account PSN per due o tre mesi. Dubitiamo che ne sia valsa la pena.

La stessa Sony ci tiene a informare che gli utenti bannati possono contattare il loro supporto clienti per ottenere ulteriori informazioni sui motivi della sospensione.