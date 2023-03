PS5 si aggiorna al firmare 7.00: arrivano Discord e il supporto al VRR per i 1440p

A quasi due anni dall'annuncio della collaborazione tra PlayStation e Discord, il popolare client di messaggistica arriva finalmente sulle console Sony. Più precisamente, è PS5 a beneficiare del prezioso supporto di Discord, che da oggi permetterà ai giocatori di usufruire della sua chat vocale e, dunque, di comunicare con gli utenti connessi dalle altre piattaforme supportate.

Arriva anche l'agognato supporto al Variable Refresh Rate (VRR) per la risoluzione 1440p, feature a lungo richiesta dai fan. Il firmware 7.00 porta con sé anche diverse opzioni di personalizzazione per il proprio account PSN e nuove funzioni dedicate all'accessibilità.

Pronto l'aggiornamento di PS5: le principali novità del firmware 7.00

Come anticipato la scorsa estate da alcuni insider, tra cui Tom Henderson, Discord sarebbe arrivato su PS5 l'8 marzo 2023. Il rumor è stato 'azzeccato': poche ore fa Sony ha rilasciato l'aggiornamento di PlayStation 5 che porta il software di sistema alla versione 7.00. Il client è ora accessibile dalla console di ultima generazione e consente di partecipare ad una chat vocale avviata da un altro utente PS5 o dagli utenti Windows, Mac e mobile (Android, iOS).

Per poter utilizzare il servizio di messaggistica su console basterà collegare i propri account Discord e PlayStation Network dalla console, dal sito ufficiale PlayStation.com o, in alternativa, dall'app disponibile sulle piattaforme appena menzionate. La procedura per utilizzare il client su PS5 è più complessa del previsto: come spiega Sony, occorre innanzitutto avviare l'app di Discord sul proprio smartphone o sul computer e, a quel punto, scegliere un canale vocale: qui si dovrà selezionare la voce 'Join on PlayStation' per trasferire la chat sulla console selezionata.

Con l'introduzione di Discord arrivano anche altre piccole novità legate alla comunicazione su PS5. Ora è infatti possibile inviare una richiesta di condivisione dello schermo o condividere la propria schermata con un amico direttamente dal suo profilo. Troviamo anche una nuova icona 'Partecipa al gioco' all'interno delle chat del party, utile per unirsi subito alla partita online.

La seconda novità più importante riguarda però il supporto al VRR per i 1440p. "Quando giochi a un titolo che supporta il VRR e possiedi un display HDMI 2.1 compatibile con il VRR, ora puoi goderti prestazioni grafiche più fluide a risoluzione 1440p", spiega Sony. La compagnia ha inoltre annunciato di aver ampliato il supporto ad una gamma più ampia di display. Per assicurarsi che il proprio schermo sia compatibile basterà visitare le impostazioni (Test uscita 1440p).

Sul fronte dell'accessibilità, Sony ha facilitato il passaggio dei dati da PS4 a PS5. Da oggi, quando si scarica un gioco 'old-gen' su PlayStation 5 apparirà una notifica che vi informerà se nella vostra memoria di archiviazione nel cloud (PSN) sono disponibili dei dati salvati di PS4.

Anche il trasferimento di dati da PS5 a PS5 è stato semplificato. Ora si può infatti utilizzare la rete Wi-Fi locale o un cavo LAN per migrare tutti i dati (giochi, salvataggi, impostazioni, media) da una console all'altra, senza rimuovere né modificare i dati sulla PS5 originale.