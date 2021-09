PS5, arriva domani il secondo update di sistema: supporto ufficiale all'espansione dello storage e non solo

Sony ha annunciato che nella giornata di domani gli acquirenti di PS5 potranno scaricare il secondo aggiornamento di sistema. L'update include diversi miglioramenti all'esperienza, il supporto ufficiale all'espansione dello storage interno tramite un SSD M.2 (qui tutti i requisiti) e il supporto all'audio 3D per gli speaker integrati nelle TV.

Il "PS5 September Update" apporta diversi cambiamenti all'interfaccia utente, a partire dalla possibilità di personalizzare il Centro di controllo, ma anche vedere e scrivere messaggi agli amici e nei Party direttamente da Game Base nel Centro di controllo.

Durante la visualizzazione di Game Base a schermo intero, inoltre, i giocatori possono vedere quanti dei loro amici sono online, occupati o offline, nonché accettare, rifiutare o annullare più richieste di amicizia contemporaneamente.

L'update va inoltre a modificare il modo in cui vengono visualizzati i giochi PS4 e PS5. "Se hai installato le versioni PS4 e PS5 dello stesso gioco", spiega Sony, "ora verranno visualizzate separatamente nella scheda "Installato" della Libreria giochi e nella schermata Home. La tile di ogni gioco ora indica chiaramente anche la sua piattaforma".

Tra le altre novità vi è la possibilità per gli abbonanti a PlayStation Now di scegliere la risoluzione (720p e 1080p), e non manca nemmeno un'espansione delle funzionalità mobile con il supporto a PS Remote Play su reti mobile e la possibilità di vedere le trasmissioni Share Screen Share Screen su PS App a partire da giovedì 23 settembre.