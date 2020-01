PS4: uomo connette la propria console al monitor dell'aeroporto e gioca online. Guardate

Giocare in aeroporto con una Playstation 4 direttamente su di un monitor della sala di attesa. Non è un sogno o uno scherzo è quello che ha fatto un uomo di passaggio nell'aeroporto di Portland mentre era in attesa di prendere un volo. Ha staccato i cavi del monitor senza pensarci troppo e ha attaccato la propria Sony PS4 che portava direttamente nella valigia. Ha acceso il tutto e ha iniziato a giocare tranquillamente ad Apex Legends, uno dei maggiori giochi in voga al momento. Una follia per chi era intorno all'uomo o per le autorità ma meno per il videogiocatore che probabilmente non ha potuto resistere dal giocare online nemmeno per il tempo di un volo.

Stando a quanto dichiarato dai testimoni, l'uomo, avrebbe scollegato i cavi del monitor che solitamente mostrava la mappa dell'aeroporto di Portland ed per collegare la propria console PS4 tirata fuori velocemente dal proprio bagaglio. Un procedimento per l'uomo innocuo ma che agli occhi del sistema di sicurezza dell'aeroporto sicuramente ha creato un certo scalpore attivando immediatamente le misure di emergenza con gli addetti che si sono immediatamente diretti verso il videogiocatore.

Ancora più buffa è stata la reazione dell'uomo che, all'arrivo degli addetti alla sicurezza, pronti a ripristinare la postazione dell'aeroporto, avrebbe proferito parola chiedendo in modo educato se avrebbe potuto almeno terminare la partita online che stava realizzando. Chiaramente la richiesta è stata rifiutata categoricamente dagli uomini della sicurezza aeroportuale che hanno immediatamente riattivato la mappa sul monitor e soprattutto hanno portato via il videogiocatore per ulteriori controlli.

Il portavoce di Port of Portland, Kama Simonds, ha colto l'occasione per affermare ancora una volta come l'incidente sia senza dubbio una casualità e quanto fatto dall'uomo è l'esempio concreto di quello che "non" deve essere fatto in un aeroporto. Nulla di grave anche se il consiglio è quello di aspettare di essere a casa per giocare con Apex Legends o qualsiasi altro videogioco.