PS3, PS Vita e PSP dicono addio al PlayStation Store: chiusura imminente

Era già nell'aria da qualche giorno, ma ora abbiamo la conferma ufficiale di Sony: PlayStation Store chiuderà su PS3, PS Vita e PSP. Gli utenti delle piattaforme "old-gen" non avranno più accesso ai giochi e agli altri contenuti disponibili nel negozio online.

Senza troppe sorprese, dietro la decisione di Sony c'è la necessità di migliorare il servizio sulle console di ultima e penultima generazione, ovvero PlayStation 5 e PlayStation 4.

PlayStation Store chiude i battenti su old-gen: ecco quando

La chiusura del negozio digitale sulle piattaforme di scorsa generazione è prevista per la prossima estate, ma avverrà in momenti differenti a seconda della console. Nel caso di PlayStation 3, il PlayStation Store non sarà più accessibile dal 2 luglio 2021, così come non saranno più disponibili le ormai limitate funzionalità di acquisto su PSP (PlayStation Portable) - dove lo Store aveva già chiuso i battenti nel 2016. Ecco infine un altro chiodo nella bara di PlayStation Vita: sulla sfortunata console portatile, il servizio verrà interrotto il 27 agosto 2021.

"Dopo un'attenta considerazione, abbiamo deciso di effettuare questi cambiamenti per concentrare le nostre risorse su PlayStation Store per PlayStation 4 e PlayStation 5, che ci permetteranno di migliorare ulteriormente l'esperienza clienti", ha dichiarato Sony nel comunicato ufficiale, confermando le recenti voci di corridoio diffuse in rete.

Nel comunicato in questione, la compagnia nipponica spiega cosa cambierà per i possessori delle console coinvolte nello shutdown di PlayStation Store. Naturalmente non sarà più possibile acquistare contenuti digitali per PS3, PS Vita e PSP, inclusi i DLC disponibili per i relativi titoli. Sarà tuttavia possibile scaricare i prodotti già acquistati, compresi i giochi e i contenuti video: in quel caso, basterà accedere alla sezione Contenuto Scaricato sul proprio dispositivo. Inoltre, i giochi riscattati con PlayStation Plus potranno essere scaricati nuovamente, finché si è abbonati.

Coloro che hanno acquistato un pacchetto cross-buy PS3/PS Vita, e che hanno scaricato solo una delle due versioni, dovranno necessariamente scaricare l'altra versione prima della chiusura dello Store. I contenuti video acquistati su queste console potranno essere ancora riprodotti in streaming su PS3, PS4 e PS5 tramite l'applicazione I miei video, o su mobile tramite l'app PlayStation Video.

Anche dopo la chiusura dello Store, su PS3, PS Vita e PSP sarà ancora possibile riscattare i voucher di gioco e gli abbonamenti a PS Plus. Non sarà più possibile, invece, riscattare i voucher per i fondi del portafoglio PSN. I fondi già presenti nel portafoglio rimarranno sul vostro account PSN, ma a quel punto potranno essere utilizzati solo per acquistare contenuti su PS4 e PS5.

Un ulteriore cambiamento per gli utenti PlayStation Vita - non propriamente legato allo Store - riguarda il servizio di messaggistica della console portatile: anche questo cesserà di funzionare a partire dal 28 giugno 2021, ma i messaggi potranno essere ancora visualizzati su PS4 e PS5.

Per ulteriori dettagli sulla chiusura dello Store, come la possibilità di utilizzare Twitch o altre app sulle console più "vecchie", potrete consultare la pagina di supporto di Sony.