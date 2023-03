Project G, il primo RTS dai creatori di Guild Wars

NCSoft, la casa coreana dietro la saga di MMO Guild Wars, ha presentato il suo primo gioco di strategia in tempo reale: Project G. Lo sviluppatore ha pubblicato anche un trailer in cui mostra alcuni scorci di gameplay, seppur al momento non è ancora chiaro cosa offrirà il titolo e quali saranno le differenze rispetto ai concorrenti.

Da ciò che si può vedere nel video, il nuovo gioco sembra un mix tra lo strategico fantascientifico di Blizzard, StarCraft II, e l'universo fantastico che da sempre caratterizza l'MMO della casa. I giocatori, infatti, saranno chiamati a sconfiggere mostri giganti, draghi inclusi, sviluppando eserciti, civiltà e tecnologie.

Ciò che sappiamo, al momento, è che l'avventura sarà ambientata a Pangea, un mondo fantasy caratterizzato dalla presenza di più razze. Naturalmente, il gioco è basato sulla tattica e i giocatori dovranno prendere decisioni strategiche per sviluppare i territori e le competenze della propria popolazione prima di affrontare i mostri – e probabilmente eserciti avversari.

"Realizzando un RTS basato sull'avanzata tecnologia di NCSoft, costruita [negli anni] con il sistema di combattimento su larga scala di Guild Wars, puntiamo ad offrire una qualità e una portata mai viste prima in un gioco di strategia" ha dichiarato Minseok Seo, direttore del progetto.

"I giocatori saranno in grado di sperimentare la quintessenza dei giochi di strategia, insieme a diverse unità e mondi unici in Project G, rendendo il gameplay la parte più divertente del gioco".

Al momento le informazioni sono ancora poche. Sappiamo che il titolo verrà rilasciato esclusivamente su dispositivi mobili e PC, ma lo sviluppatore non ha fornito alcuna informazione su una possibile data di rilascio.