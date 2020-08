Project CARS 3 si avvicina, ecco i requisiti minimi e consigliati per PC

Project CARS 3 sarà disponibile dal 28 agosto e, in previsione del debutto, Slightly Mad Studios ha pubblicato i requisiti minimi e consigliati del titolo. L'edizione PC del gioco di corse supporterà da subito anche la realtà virtuale, inclusi visori come Valve Index, HTC Vive e Oculus Rift. Per giocare a Project CARS 3 con un visore VR è necessaria una scheda video GeForce GTX 980 o superiore per avere un frame rate stabile.

Se invece non siete interessati alla realtà virtuale, il titolo è stato pensato per funzionare su qualsiasi PC capace di far girare il precedente capitolo, anche se la nuova versione è stata aggiornata e migliorata, quindi per goderselo con impostazioni di dettaglio superiori serve dell'hardware più potente. Vediamo insieme i requisiti minimi:

Sistemi operativo: Window 10 (o versioni specifiche di Windows 7)

Processore: Intel Core i5 3450 3.5 GHz o AMD FX-8350 4 GHz

Memoria: 8 GB

Scheda video: GTX 680 o equivalente

DirectX: versione 11

Storage: 50 GB di spazio disponibile

Scheda audio: scheda audio compatibile DirectX

Informazioni aggiuntive: per VR o triplo schermo, GTX 980 o equivalente

Di seguito invece i requisiti consigliati:

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 7 2700X

Memoria: 16 GB

Scheda video: Nvidia GeForce RTX 2070 o AMD Radeon RX 5700

DirectX: versione 11

Storage: 50 GB di spazio disponibile

Scheda audio: scheda audio compatibile DirectX

Informazioni aggiuntive: per VR o triplo schermo, GTX 980 o equivalente

È già possibile prenotare la Standard Edition e la Deluxe Edition di Project CARS 3 per PlayStation 4, Xbox One e in versione PC digitale. La Deluxe Edition dà ai piloti accesso al gioco con tre giorni di anticipo (dal 25 agosto) e include il Season Pass che consiste in 4 Pack pieni di nuovi contenuti. Prenotando Project CARS 3 è possibile assicurarsi l'Ignition Pack, un pacchetto per la personalizzazione che rende possibile personalizzare i propri piloti e le auto dei sogni. L'Ignition Pack include: