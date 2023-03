Project Astrid, il survival open world sviluppato in collaborazione con Shroud e Sacriel

Splash Damage, lo studio britannico dietro titoli come Brink e Gears Tactics, ha rilasciato il trailer di annuncio del suo nuovo progetto. Project Astrid è un survival open world sviluppato in collaborazione con gli streamer Mike "Shroud" Grzesiek e Chris "Sacriel" Ball. Tuttavia, nel trailer non appare neanche una concept art del titolo in questione.

Nel video, infatti, lo studio analizza per lo più il coinvolgimento dei due streamer e di come questi interverranno nello sviluppo del gioco. Dalle interviste emerge un'informazione fondamentale però: si tratta di un nuovo sparatutto, probabilmente in prima persona.

Lo sviluppo si concentrerà sull'interazione con le armi presenti nel gioco. Shroud spiega che l'aspetto più attenzionato dalla propria community è il comportamento delle armi: il rinculo, la ricarica, la precisione e il controllo sono le parti che raccolgono l'interesse dei giocatori secondo lo streamer, e quindi quelle sulle quali lo sviluppo dovrà maggiormente concretizzarsi.

"Il mio sogno è sempre stato quello di entrare su Twitch e trasmettere un gioco per il quale ho preso parte alla realizzazione" dice Sacriel. Gli sviluppatori riflettono anche sulle emozioni che uno shooter di qualità dovrebbe generare, in particolare la tensione e il "drama" che uno scontro a fuoco comporta. Insomma, gli elementi sono parecchi, anche se per il momento non ci è concesso vedere nulla.

D'altro canto, come annunciato a dicembre, attualmente lo studio è concentrato su Transformers: Reactive, un gioco d'azione online che supporta da 1 a 4 giocatori. Una beta chiusa del titolo dovrebbe arrivare entro la fine di quest'anno.