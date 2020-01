Pokémon Go: studente perde 65 chili di peso giocando per un anno al gioco

Pokémon Go è passato alla storia per uno dei giochi da smartphone più scaricati e più utilizzati dai giovani o meno giovani. Niantic non immaginava di poter raggiungere un successo quale è stato ed è tuttora il gioco di Realtà Aumentata arrivato nel 2016 un po' in tutto il mondo. Il videogioco permette, tramite l'uso della realtà aumentata geolocalizzata con GPS dello smartphone, di catturare una serie di Pokémon seguendo le indicazioni della propria città o paese reale.

Proprio questo dover andare in giro per le strade cercando di catturare più Pokémon possibili ha permesso a Tommy Monkhouse di dimagrire addirittura 65 chilogrammi in un solo anno. Il motivo? Una dieta equilibrata ma soprattutto tanto movimento in giro per la sua città grazie proprio al gioco.

Pokémon Go: una dieta salutare giocando

La testimonianza del giovane studente dell'Università di Greenwich di Londra è senza dubbio interessante. Non tanto per il risultato in sé ma per il fatto che seppure il mondo delle app sia pieno di applicativi creati ad hoc per il calo del peso corporeo, Tommy è riuscito a dimagrire utilizzando un videogioco ben distante dalle app per tenersi in forma.

L'esperienza che ha maturato il giovane studente è particolare e viene raccontata in un video nel canale ufficiale di Niantic. "Non mi riconoscevo più nell'aspetto trascurato e sovrappeso che avevo assunto" racconta. Così ha deciso di mettersi in moto e lo ha fatto divertendosi ossia passando del tempo fuori casa, passeggiando, e soprattutto catturando i personaggi di Pokémon Go. "Sono andato a fare una passeggiata di tre ore e ho sorriso tutto il tempo. Ho attraversato questo incredibile viaggio nella mia testa. Se riesco a farlo in tre ore, cosa succederà, diciamo, in una settimana, un mese, un anno?".

Queste le parole del giovane che ha rivissuto i momenti più importanti di quei 12 mesi in cui ha perso la bellezza di 65 kg, cambiando non solo il suo aspetto estetico ma anche e soprattutto la sua autostima. "Mi sono visto passare da questa persona estremamente obesa che non era felice della sua vita, che non era contento di chi era ad una più felice, più sana e più forte".

Un vero e proprio sport piuttosto che un semplice videogioco. Sembra essere diventato questo Pokémon Go per Tommy che ha visto arrivare benefici dal suo mettersi in movimento stando alle regole del gioco. E non solo perché sempre secondo la sua esperienza, Tommy, confessa di aver trovare una maggiore stima in se stesso oltre ad un maggiore coraggio anche nei confronti degli altri. Adesso accetta le sfide, cerca di raggiungere nuovi obiettivi e tutto questo grazie all'esperienza ottenuta anche grazie al videogioco.