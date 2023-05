PlayStation VR2, con quasi 600mila unità vendute batte il lancio di PSVR

Nelle prime sei settimane dal lancio PlayStation VR2 ha venduto circa 600.000 unità il tutto il mondo, l'8% in più rispetto al primo PSVR destinato a PlayStation 4. Sony ha svelato questo dato sottolineando che ciò avviene malgrado la base installata di PS5 sia inferiore rispetto a quella di PS4 all'epoca dell'uscita del primo visore.

Il grafico pubblicato dalla casa nipponica evidenzia come le vendite di PSVR2 siano partite da un livello superiore rispetto al primo modello, per mantenere un gap marcato sino alla terza settimana. In quelle successive le due curve di vendita si avvicinano fino a quasi toccarsi. Sony conta di mantenere il gap e incrementare le vendite grazie a una lineup di titoli più forte rispetto a quanto visto con la precedente generazione: nell'immagine si citano Resident Evil 4 Remake VR, Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, ma altri giochi sono sicuramente in arrivo.

Con questi dati la casa nipponica sembra smentire definitivamente le indiscrezioni precedenti su un lancio deludente, anche se è bene ricordare che si parlava di una riduzione delle spedizioni rispetto alle prime previsioni, e certamente non sappiamo quanto Sony si aspettasse di vendere inizialmente. Tenuto conto che PlayStation VR2 (qui la recensione) costa di listino circa 600 euro, l'inizio non è male.