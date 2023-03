PlayStation VR 2 disponibile (e in offerta) su Amazon. E PS5 in grandi volumi!

È ora disponibile su Amazon PlayStation VR 2, mentre PlayStation 5 continua a essere disponibile in volumi. Occhio ai bundle!

PlayStation VR2 prevede un display OLED con risoluzione di 2000 x 2040 per occhio e una frequenza di aggiornamento che va dai 90 ai 120 Hz. Supporto HDR, un campo visivo di 110 gradi e foveated rendering, nonché il rilevamento del movimento oculare grazie alla tecnologia di Tobii, contraddistinguono il visore che si collega alla PS5 tramite un singolo cavo USB C e non richiede una webcam dedicata grazie al tracciamento "inside-out".

Qui la nostra recensione completa.