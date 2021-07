PlayStation Store: i giochi PSP saranno ancora disponibili all'acquisto

Con un inaspettato dietrofront, lo scorso aprile Sony ha deciso di annullare la chiusura del suo PlayStation Store su PS3 e PS Vita comunicata solo un mese prima: la notizia non era stata accolta positivamente dalla community, spingendo il colosso nipponico a fare marcia indietro. Poche ore fa la compagnia ha però annunciato l'ennesimo cambio di piani, ma ci sono altre buone notizie: i videogiochi per PSP resteranno disponibili all'acquisto. Facciamo chiarezza.

PSP, Sony: potrete acquistare i giochi tramite PS3 e PS Vita

Nel comunicato originale con cui Jim Ryan aveva annunciato il suddetto dietrofront, il presidente di Sony Interactive Entertainment specificava: "Le funzionalità commerciali di PSP verranno invece interrotte, come previsto". Questo cambiamento avrebbe portato alla rimozione delle opzioni d'acquisto su PSP e, dunque, alla perdita definitiva di diversi titoli digitali.

Come da programma, dal prossimo 6 luglio gli utenti non potranno più cercare i prodotti in vendita su PSP né effettuare acquisti in-game. Ciononostante, come specifica la stessa Sony in una nuova annotazione, sarà comunque possibile acquistare i giochi per la console portatile. A quanto pare, l'interruzione dei servizi PSP sarà solo parziale. I contenuti dedicati a PlayStation Portable potranno essere ancora acquistati all'interno degli store di PS3 e PS Vita.

Ricordiamo, del resto, che gli utenti di PlayStation 3 e PlayStation Vita continueranno a usufruire delle funzionalità offerte dal PS Store, acquistando e giocando liberamente ai titoli disponibili nel catalogo. Tra questi titoli ci saranno anche i giochi PSP, per l'appunto: basterà acquistare il titolo desiderato su PS3 o PS Vita e procedere con il download sulla piccola console portatile.

Preoccupata di un eventuale "svista" da parte di Sony, Kotaku ha contattato la compagnia in cerca di conferme. SIE ha risposto, confermando quanto già segnalato sui portali di PlayStation US e UK: gli utenti saranno ancora in grado "di acquistare e giocare contenuti PSP disponibili nei negozi digitali di PS3 e PS Vita", anche dopo i cambiamenti che saranno apportati il 6 luglio 2021.