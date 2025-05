PlayStation Stars, chiude il programma fedeltà di Sony: cosa cambia per i giocatori

Sony mette la parola fine a PlayStation Stars, il programma di fidelizzazione che dal 2022 ha premiato milioni di utenti PS5 e PS4 con punti, collezionabili digitali e bonus esclusivi - tra cui coupon da riscattare all'interno del PS Store. L'annuncio è stato diramato poche ore fa tramite i canali ufficiali dell'azienda e segna un cambio strategico nella gestione della community e delle iniziative rivolte al pubblico. Scopriamo cosa cambia per i giocatori.

Stop al programma PlayStation Stars, già da oggi

Il comunicato pubblicato sul PlayStation Blog include un elenco dei principali cambiamenti riguardanti il programma fedeltà. Per cominciare, a partire da oggi non sarà più possibile iscriversi a Stars; gli utenti già registrati potranno continuare a riscattare i punti accumulati fino al 2 novembre 2026, data in cui il servizio verrà chiuso definitivamente.

Dal prossimo 23 luglio, invece, non sarà più possibile guadagnare nuovi punti, ottenere nuovi oggetti digitali o salire di livello. Tutte le campagne e le ricompense verranno infatti sospese.

Sony afferma che la decisione deriva da una valutazione attenta delle preferenze degli utenti e delle tendenze di mercato. "Da quando abbiamo lanciato il programma, abbiamo imparato molto dalla valutazione dei tipi di attività preferiti dai giocatori", spiega Grace Chen di Sony Interactive Entertainment. "La nostra azienda si evolve costantemente seguendo le tendenze dei giocatori e del settore. Grazie a questa valutazione, abbiamo deciso di reindirizzare i nostri sforzi e di terminare la versione corrente di PlayStation Stars [...]".



I membri che sceglieranno di cancellare la propria iscrizione perderanno tutti i punti accumulati e non potranno più aderire al programma. Tuttavia, sarà ancora possibile consultare la propria collezione digitale anche dopo la chiusura definitiva del servizio; una notizia che farà senz'altro felici quegli utenti che hanno riscattato numerosi 'cimeli' virtuali attraverso il completamento delle variegate sfide proposte da PlayStation Stars.



Nonostante la fine del programma, Sony ha assicurato che continuerà a investire in nuove iniziative per premiare e coinvolgere i suoi fan, lasciando intendere che un nuovo programma fedeltà potrebbe essere lanciato nei prossimi anni. "[PlayStation Stars] ha favorito la creazione di un legame più profondo con i fan di tutto il mondo. [...] Continueremo a valutare i risultati principali di questo programma e stiamo cercando di apprendere da questi insegnamenti". Grace Chen conclude: "I programmi che creiamo sono tutti ispirati a voi e non vediamo l’ora di offrire nuove esperienze coinvolgenti alle future generazioni".