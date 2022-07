PlayStation Plus, svelati i giochi di agosto 2022: da Tony Hawk alla serie Yakuza

Ci avviciniamo al mese di agosto, il che significa che per gli abbonati a PlayStation Plus ci sarà una nuova selezione di giochi da riscattare senza costi aggiuntivi. Le novità annunciate poche ore fa da Sony non riguardano solo il piano Essential, ma anche i più vantaggiosi Extra e Premium.

Per tutti gli utenti PS Plus ci sono tre titoli da scaricare su PS4 e PS5, mentre per gli abbonati Extra e Premium c'è l'intera saga di Kazuma Kiryu, protagonista della serie Yakuza.

PS Plus Essential: dagli action RPG ai giochi di skateboard

Dal 2 agosto al 5 settembre , tutti gli utenti abbonati a PlayStation Plus potranno aggiungere Yakuza: Like a Dragon, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 e Little Nightmares alla propria libreria.

Yakuza: Like a Dragon è l'acclamato spin-off dell'iconico franchise SEGA, un'inedita avventura ricca d'azione che vede protagonista Ichiban Kasuga, uno scagnozzo di basso rango della yakuza di Tokyo. Dopo aver scontato una lunga pena per un crimine che non ha commesso, Ichiban inizierà ad indagare sul tradimento della sua famiglia esplorando la moderna capitale giapponese. Rilaciato nel 2020 su PlayStation 4, Like a Dragon è compatibile con PS5.

Nel caso di Tony Hawk's Pro Skater 1+2 parliamo di una raccolta che include i primi due episodi rimasterizzati della serie ispirata alla leggenda dello skateboard. Basati su Unreal Engine 4, i giochi sono stati restaurati da Vicarious Visions (Diablo II: Resurrected), team che ha introdotto un nuovo sistema di trick e migliorato le modalità Create-A-Park e Create-A-Skater con inedite meccaniche di personalizzazione. Ritroviamo l'iconica colonna sonora, che accoglie 37 nuove tracce. Pro Skater 1+2 può essere riscattato su PS4 e PS5 con il bundle Cross-Gen Deluxe.

Con Little Nightmare abbiamo invece a che fare con una produzione indie, una delle più apprezzate dell'ultima decade. Sviluppato da Tarsier Studios e distribuito da Bandai Namco, l'avventura single player che vede protagonista Six propone un'atmosfera tetra e nemici terrificanti. "Aiuta Six a fuggire da Le Fauci, un’enorme imbarcazione abitata da anime corrotte che bramano il loro prossimo pasto". Little Nightmares può essere riscattato in versione PS4.

PS Plus Extra e Premium: c'è l'intera serie di Yakuza

Non solo Like a Dragon: per gli abbonati ai piani Extra e Premium di PlayStation Plus ci sono altri sette giochi della serie Yakuza da aggiungere alla propria libreria. Alcuni saranno già disponibili nel mese di agosto, mentre i restanti arriveranno nel corso dell'anno.

A partire dal prossimo mese, infatti, gli utenti PS Plus avranno la possibilità di calarsi nei panni di Kazuma Kiryu con Yakuza 0, Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2.

Yakuza 0 (2015) è il prequel dell'intera saga, un'avventura che esplora le origini del protagonista e quelle di Majima Goro, altro carismatico volto del franchise targato SEGA. Con Kiwami (2016) e Kiwami 2 (2017) otteniamo invece i remake dei primi due capitoli di Yakuza, che ricostruiscono da zero le esperienze originali e introducono contenuti inediti.

Entro la fine del 2022, Sony porterà nel catalogo di PlayStation Plus tutti gli altri episodi della serie, ovvero Yakuza 3 Remastered (PS Plus Premium), Yakuza 4 Remastered (PS Plus Premium), Yakuza 5 Remastered (PS Plus Premium) e Yakuza 6: The Song of Life (PS Plus Extra e Premium). A differenza degli abbonati Premium, gli utenti Extra potranno riscattare senza costi aggiuntivi solo determinati titoli dell'elenco.