PlayStation Network: problemi ad avviare giochi e app su PS4 e PS5

I possessori di PlayStation 4 e PlayStation 5 stanno ravvisando diversi problemi ad avviare giochi e app per le loro console per via di disservizi al PlayStation Network, l'infrastruttura di rete delle console Sony. Le segnalazioni sono arrivate soprattutto nel cuore della notte e i problemi continuano a perdurare in queste ore.

PlayStation Network Status

"Alcuni servizi presentano dei problemi" si legge nella pagina di PlayStation Network Status. Piattaforme interessate: PS Vita, PS3, PS4, PS5. Servizi interessati: Potresti avere difficoltà ad avviare giochi, app o funzioni di rete. Stiamo cercando di risolvere il problema rapidamente. Grazie per la pazienza. Inizio: 27/02/2021, 00:33".

Alcuni giocatori hanno segnalato problemi ad accedere alle partite online di Call of Duty: Warzone, Minecraft e anche Fortnite, ma non è l'intero catalogo di giochi PSN a essere coinvolto nel problema.