PlayStation Network down in tutto il mondo, ore di passione per Sony: cosa succede? | AGGIORNATA

Da diverse ore PlayStation 5 e altre piattaforme gaming di Sony non riescono a connettersi al PlayStation Network (PSN) e non si sa quando il problema verrà risolto.

Il PlayStation Network, la rete di servizi di Sony che permette di giocare in multiplayer su PS5 e PS4, è irraggiungibile da ore in tutto il mondo; al momento non è chiaro quando verrà ripristinata né quale sia la ragione del down globale.

La pagina ufficiale sullo stato del PSN conferma i problemi che riguardano ogni aspetto del servizio - "Altro, PS Vita, PS3, PS4, PS5, Web" è la dicitura completa. Il problema, come riporta la stessa pagina, è iniziato il 01/10/2024 alle 03:21. "Potresti avere difficoltà ad acquistare prodotti da PlayStation Store. Stiamo cercando di risolvere il problema rapidamente. Grazie per la pazienza" è l'unica frase presente sulla pagina.

L'effetto concreto del down è che i giocatori non possono accedere al servizio, giocare in multiplayer o giocare a giochi single player che richiedono la connessione e l'accesso online (i giochi offline sembrano funzionare). Quando si tenta di accedere a PSN si incontrano schermate di errore che recitano "La connessione al server è scaduta" o "Si è verificato un errore".

Ore addietro, Sony ha risolto un bug che causava la comparsa di annunci, promozioni di giochi e trailer laddove di norma vengono mostrate le immagini di gioco personalizzate quando si seleziona un titolo. Al momento non sembra che il down globale sia legato a quel bug. In caso di evoluzioni, vi terremo aggiornati in questa notizia.

AGGIORNAMENTO

Il PlayStation Network e tutti i servizi correlati sono tornati online come testimonia la pagina dello stato dei servizi PSN. Al momento non ci sono informazioni su cosa abbia causato un down che è durato molte ore, facendo temere un nuovo attacco hacker contro Sony come nel 2011.

AGGIORNAMENTO 2

Sembra che la situazione non sia del tutto risolta come sembrava in un primo momento: Sony segnala sulla pagina dello stato dei servizi PSN nuovi problemi sul fronte "Giochi e social" a partire dalle 14:25. "Potresti avere difficoltà ad avviare giochi, app o funzioni di rete. Stiamo cercando di risolvere il problema rapidamente. Grazie per la pazienza".