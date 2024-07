PlayStation 5: una nuova funzione per ridurre i consumi mentre i controller sono in ricarica

Sony ha iniziato a testare le funzionalità del prossimo aggiornamento di sistema, ora disponibile solo in versione beta. Tra le altre, una modalità per ridurre i consumi mentre i controller si stanno ricaricando.

Tra le funzionalità del prossimo aggiornamento di sistema di PlayStation 5 ci sarà la "ricarica adattiva", la quale è progettata per risparmiare energia elettrica mentre i controller sono in ricarica e la console in modalità riposo. La funzione può monitorare i livelli di carica in qualsiasi pad collegato e regolare in modo appropriato la potenza fornita alle porte USB.

Con le funzionalità del nuovo aggiornamento di sistema sarà anche possibile disattivare completamente l'alimentazione alle porte USB dopo che sono rimaste inutilizzate per un certo quantitativo di tempo.

Nella modalità riposo, PS5 consuma più di 2 W di energia durante la ricarica dei controller. Con le porte USB disattivate e l'impostazione aggiuntiva che disconnette da internet, è possibile ridurre i consumi fino a 0,5 W una volta che il controller sia sufficientemente carico. Queste nuove opzioni per la riduzione dei consumi, tuttavia, sono disponibili solo sull'ultimo modello di PS5, quello annunciato formalmente lo scorso ottobre, conosciuto con il nome di Slim.

Allo stesso modo, non tutti i controller beneficiano delle nuove funzioni, ma solo il controller wireless DualSense ufficiale, il controller wireless DualSense Edge, il controller PlayStation VR2 Sense e il controller PlayStation Access. La beta introdurrà altre novità, come la possibilità di personalizzare i profili audio 3D per cuffie e auricolari e regolare le impostazioni di riproduzione remota per ciascun utente.

Questa settimana, invece, Sony ha rilasciato l'aggiornamento di sistema pubblico di PS5 che ha aggiunto, tra le altre cose, collegamenti condivisibili per invitare rapidamente i giocatori alle proprie sessioni multiplayer (qui la lista completa delle novità).