Sony ha chiuso il secondo trimestre fiscale 2023 con vendite per 2,8 trilioni di yen (18,5 miliardi di dollari) in crescita dell'8% su base annua, ma con un utile operativo in calo del 29% a 263 miliardi di yen (1,74 miliardi di dollari) a causa della contrazione del mercato dei sensori d'immagine (-28% degli utili) e l'andamento dei servizi finanziari.

Per l'intero anno la casa nipponica si attende vendite totali per 12,4 trilioni di yen, leggermente superiori alle precedenti previsioni anche a causa dei tassi di cambio positivi. Lo yen si è indebolito significativamente rispetto al dollaro e Sony realizza la maggior parte delle sue entrate al di fuori degli Stati Uniti.

Per quanto riguarda il business PlayStation, le cose dopo anni difficili dovute allo shortage produttivo, stanno andando bene. L'ultimo gioco di punta e in esclusiva, Spider-Man 2 (qui le nostre impressioni), ha toccato vendite per 2,5 milioni di unità nelle prime 24 ore e ora ha superato quota 5 milioni di copie.

Per quanto riguarda PlayStation 5, Sony ha venduto 4,9 milioni di unità nel trimestre, in aumento di 1,6 milioni di unità sullo stesso periodo dell'anno passato. La società si aspetta quindi di tenere fede alle previsioni sull'anno, fissate a 25 milioni di console. Dal lancio a oggi sono state vendute 46,6 milioni di PS5.

D'altronde la console è al centro di promozioni e sul mercato sta arrivando un modello più compatto, che in molti hanno già ribattezzato Slim. Da non dimenticare inoltre l'imminente disponibilità sul mercato della portatile PlayStation Portal.

Sony fa sapere che sono 107 milioni gli utenti attivi mensilmente sul PlayStation Network, ovvero cinque milioni in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Inoltre, i giochi per PS5 e PS4 hanno totalizzato 67,6 milioni di copie nel trimestre, di cui 4,7 milioni first party. Infine, Sony ha annunciato di aver rinviato 6 giochi dei 12 live service previsti entro marzo 2026: secondo i vertici, la decisione si è resa necessaria per migliorarne la qualità.